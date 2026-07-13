FOTO – Así fue encontrado el Porsche que le robaron a Adriana Barrientos en portonazo

La panelista de televisión fue abordada por delincuentes en la entrada de su edificio en Las Condes la tarde de este domingo.

Adriana Barrientos fue víctima de un portonazo la tarde de este domingo, cuando llegaba al edificio en el que vive en la comuna de Las Condes.

Fueron entre cuatro y cinco antisociales encapuchados los que la abordaron y la golpearon, para luego quitarle su vehículo marca Porsche, además de otras pertenencias como un celular y un reloj.

Con la ayuda de Carabineros, la panelista de televisión fue llevada a la Clínica Alemana donde realizó la constatación de lesiones. Tras ello, en redes sociales actualizó su estado.

“Mi brazo quedó así inutilizado. Y aquí estamos viendo que a medida que va pasando el rato vamos descubriendo nuevos moretones, nuevos rasguños (…) empezaron los dolores, ya empezó a moretearse todo, así que bueno“, señaló.

En otro registro indicó que “Tengo ahí todo herido. Y lo peor de todo es que la única pistola que le pude quitar a uno de los niños (…) la única pistola que pude sacar era de plástico. Por eso terminé como bajo el auto. La única pistola que le quité era una pistola de plástico. Mal, mal, mal. Todo desacertado”.

Horas después de sufrir el portonazo, el influencer Danilo 21 compartió una imagen confirmando que el Porsche de Adriana Barrientos había sido encontrado en la comuna de Huechuraba. Si bien el vehículo no sufrió mayores daños estructurales, sí sufrió algunos rayones.