Semifinales del Mundial 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo los partidos

España y Francia por un lado, y Argentina e Inglaterra por el otro. Solo dos selecciones disputarán la gran final del Mundial. Revisa todo lo que tienes que saber.

Con ya 100 partidos disputados, el Mundial 2026 de Norteamérica entra en su etapa decisiva, donde cuatros selecciones buscarán superar la barrera de las semifinales e instalarse en el duelo definitorio del próximo domingo 19 de julio.

Los primeros equipos en saltar a la cancha serán Francia y España, que saldarán las cuentas pendientes que dejó su último enfrentamiento, cuando los dirigidos por Luis de la Fuente eliminaron a los de Didier Deschamps en las semis de la UEFA Nations League.

Al día siguiente será el turno de la única selección sudamericana con vida en esta Copa del Mundo: Argentina, que se medirá ante Inglaterra, en un duelo con mucha historia.

La buena noticia para los hinchas en el Mundial 2026

A partir de las semifinales, la competición se podrá ver por TV abierta en su totalidad. Chilevisión transmitirá en vivo ambos cruces de la ronda de los cuatro mejores, después de haber tenido disponible solamente la mitad de los duelos anteriores debido a que la exclusividad del certamen se encuentra en manos de DSports.

El canal nacional también contará con transmisión en directo para el partido por el tercer lugar (sábado 18 de julio, 17:00 horas) y la gran final (domingo 19, 15:00 horas).

Revisa la programación para las semifinales del Mundial 2026:

Martes 14 de julio:

Francia vs. España. 15:00 horas. AT&T Stadium, Dallas

Miércoles 15 de julio: