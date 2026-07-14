La mirada de los chilenos sobre el Mundial 2026: Argentina es la más beneficiada y Francia es favorita

Panel Ciudadano reveló a qué selección apoyan los chilenos y la percepción de los fanáticos sobre cómo se ha desarrollado el Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya está en su recta final, donde este martes comienzan las semifinales del torneo y se sabrá qué selecciones protagonizarán el decisivo partido que definirá al nuevo campeón del mundo el próximo 19 de julio.

Después de 100 partidos disputados, solo cuatro los equipos siguen con vida. Por un lado están Francia y España, mientras que por el otro se encuentra Argentina e Inglaterra.

Pese a que La Roja no clasificó a la competencia, los chilenos han estado muy pendiente de lo que ha sucedido en Norteamérica, y en este sentido, los aficionados ya tienen a sus favoritos.

De acuerdo a la encuesta Panel Ciudadano UDD, entre las cuatro semifinalistas, los chilenos apoyan mayoritariamente a Francia, con el 36% de las preferencias.

En el segundo lugar está Inglaterra (18%), mientras que Argentina cuenta con el 13% del respaldo nacional. La selección menos apoyada es España, que tiene solo un 11% de las preferencias. Cabe destacar que un 22% afirma no apoyar a ninguna selección.

Respecto a quién es la favorita para llevarse el Mundial 2026, el 42% cree que Francia alzará el título. Argentina aparece en el segundo puesto con un 25%, seguida de Inglaterra (16%) y España (7%).

A nivel individual, para los chilenos el mejor jugador del certamen es el noruego Erling Haaland, con un 34% de las preferencias, seguido por Kylian Mbappé (25%) y Lionel Messi (10%).

Argentina bajo sospecha por arbitraje en el Mundial 2026

Por otro lado, el sondeo también aborda la polémica que se ha generado en torno al arbitraje en el Mundial 2026. Un 33% de los chilenos lo considera “regular”, un 19% lo califica como “malo”, y solamente un 3% lo ha encontrado “muy bueno”.

Bajo este contexto, el 68% de los encuestados estima que sí ha habido algún equipo favorecido por los arbitrajes y por el VAR. En este ítem, un 97% responde de forma espontánea que ese equipo ha sido Argentina.

Sobre la incorporación de las pausas de hidratación, el 42% aprueban esta medida y el 37% la rechaza. Respecto a la FIFA, un 76% estima que su principal prioridad es el negocio, mientras que un 65% cree que el organismo no ha mantenido su independencia del poder político.