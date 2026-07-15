Todo lo que debes saber del Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026

Revisa las formaciones, horarios y cómo llegan Argentina e Inglaterra al sexto capítulo de esta histórica rivalidad mundialera.

El Mundial 2026 de Norteamérica será el escenario de un nuevo capítulo de la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra, cuyas selecciones se medirán en la semifinal con el objetivo de obtener un lugar en la gran definición por el título.

Esta será el sexta vez que se vean las caras en una Copa del Mundo, donde el historial registra tres triunfos para el conjunto inglés, un empate y una victoria para la Albiceleste, recordada por la Mano de Dios y el Gol del Siglo de Diego Armando Maradona en México 1986.

El cuadro sudamericano llega a esta instancia con Lionel Messi como su máxima figura. La Pulga ha anotado ocho goles y suma un total de 21 tantos en Mundiales, lo que lo sitúa como el máximo goleador del certamen.

Por su parte, Inglaterra viene de un sufrido partido contra Noruega. Los Tres Leones tienen a Harry Kane y a Jude Bellingham como sus grandes figuras, con seis goles cada uno.

Argentina vs Inglaterra: formaciones, a qué hora y dónde ver el Mundial 2026

Para esta jornada, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, prepara una formación con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico en defensa; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández en el mediocampo; Lionel Messi y Julián Álvarez en delantera.

Por el lado de Inglaterra, la oncena titular de Tuchel será con Jordan Pickford en el arco; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly en defensa; Declan Rice, Elliot Anderson, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon en el medio; Harry Kane en ofensiva.

Este encuentro, que será dirigido por el estadounidense Ismail Elfath, se disputará este miércoles a partir de las 15:00 horas y será transmitido por Chilevisión, DSports y Paramount+.

El ganador de este duelo enfrentará a España en la gran final, la cual se jugará el domingo 19 de julio a las 15:00 horas en Nueva Jersey.