Por qué medio estadounidense afirma que Marco Rubio es el verdadero presidente de Venezuela

Detalló por qué, si bien en el papel Delcy Rodríguez es la presidenta encargada, en la práctica es el secretario de Estado quien ejerce el poder en el país sudamericano.

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Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de este año, el secretario de Estado de la administración Trump, Marco Rubio, se transformó en presidente de facto de Venezuela.

Así lo afirmó el diario estadounidense The New York Times, en un artículo en el que precisó que la mano derecha del presidente Donald Trump es el que ejerce el verdadero poder en el país sudamericano.

De acuerdo con el citado medio, si bien en el papel Delcy Rodríguez es la presidenta encargada, en la práctica es Marco Rubio quien “controla de facto las finanzas de Venezuela, la distribución de sus recursos naturales y su gobierno“.

En esa línea, apuntó que, por ejemplo, es el secretario de Estado el que determina quién puede hacer negocios en el país y cómo.

Las claves del manejo de Marco Rubio en Venezuela

El diario neoyorquino, que dijo haber hablado del tema con más de una decena de funcionarios y personas cercanas a ambos gobiernos, apuntó al estrecho y permanente contacto que mantiene Marco Rubio con Delcy Rodríguez, en los que abordan decisiones económicas y políticas de primer nivel en Venezuela.

También señaló el papel del secretario de Estado en la reforma del sector petrolero venezolano, así como su impulso al acceso de las empresas estadounidenses al mercado del país sudamericano.

Al respecto, The New York Times enfatizó que Estados Unidos “recibe los ingresos de la mayor parte de las exportaciones de Venezuela y luego los distribuye gradualmente al país a través de bancos privados”, y es precisamente Rubio quien establece las condiciones de en qué puede gastar el dinero y quién puede hacerlo.

Otro aspecto que controla el funcionario de la administración Trump se relaciona con la política internacional de Caracas, lo que quedó en evidencia tras el ataque de Estados Unidos a Irán. Inicialmente, el canciller venezolano, Yvan Gil, usó su cuenta de X para condenarlo, pero después de que Rubio le dijo a Delcy Rodríguez que debían borrar el mensaje, lo que Gil hizo horas después.

Además, el NYT reveló que antes de publicar cualquier mensaje respecto del presidente Donald Trump, la presidenta encargada de Venezuela primero le envía un borrador a Marco Rubio para contar con su visto bueno.