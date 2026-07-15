VIDEO – Exalcaldesa Karen Rojo ya está en Chile: dónde cumplirá su pena de cárcel por fraude al fisco

Detectives de la PDI acompañaron a la exjefa comunal en el vuelo directo que la trajo de regreso desde Países Bajos.

ARCHIVO.

La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, ya se encuentra en Chile tras ser extraditada desde Países Bajos, luego de que se dio cumplimiento a la decisión en ese sentido emitida por el Tribunal de Rotterdam.

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) acompañaron a la exjefa comunal en el vuelo directo que la trajo al país desde Ámsterdam.

Karen Rojo se encontraba detenida en el país europeo desde 2022, a raíz de la solicitud de extradición presentada por el Ministerio Público chileno.

Lo anterior, luego de que la exautoridad se fugó de Chile después de que la justicia la condenó en 2021 a cinco años de cárcel por fraude al fisco, tras establecer que utilizó recursos públicos para financiar su campaña de reelección.

Dónde cumplirá su pena Karen Rojo

Ya en territorio nacional, Karen Rojo fue llevada de inmediato hasta el Centro de Justicia de Santiago para su control de detención.

Posteriormente será puesta a disposición de Gendarmería de Chile, institución encargada de trasladarla hacia el recinto penal de Antofagasta.

De acuerdo con lo precisado, la exalcaldesa de esa ciudad permanecerá encarcelada en ese lugar hasta cumplir la totalidad de su condena.

Sin embargo, aún se debe confirmar si en definitiva se le conmutarán los cuatro años que permaneció detenida en Países Bajos.

Según indicó el subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, Álvaro Hernández, si ello se concreta, Karen Rojo podría cumplir su pena en libertad.

“Según el tiempo que estuvo privada de libertad por el proceso de extradición en Países Bajos, comparándolo con la sentencia condenatoria que se le impuso en Chile, efectivamente podría postular a distintos beneficios carcelarios, precisamente por haber cumplido una parte importante de su pena en otro país“, detalló.