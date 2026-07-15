Las nuevas estrellas de la gastronomía argentina llegan a Santiago: Lucas Canga y Calu Corso cocinarán en La Mesa

Dos de las figuras más destacadas de la nueva cocina argentina estarán en una nueva edición de La Mesa Latina: el ciclo de cenas colaborativas del restaurante La Mesa que reúne en Santiago a algunos de los chefs latinoamericanos más importantes del momento.

Los jóvenes cocineros Lucas Canga (32 años) y Clara Calu Corso (28 años) se han convertido en dos de los nombres más influyentes de la cocina argentina actual. Y el próximo viernes 17 de julio llegarán a Santiago para cocinar junto a Álvaro Romero en una nueva edición de La Mesa Latina, el ciclo de cenas colaborativas organizado por La Mesa y Banco de Chile.

Tras las visitas de Santiago M. Moctezuma, Eduardo Ortiz, Narda Lepes y Martín Tincho Lukesch, la quinta fecha del ciclo tendrá como invitados a los responsables de Piedra Pasillo, Garabato Bistró y MAD Pasta, tres proyectos que representan la vitalidad y, al mismo tiempo, el recambio de la escena gastronómica porteña.

Cada uno de sus proyectos expresa una faceta distinta de su cocina. Piedra Pasillo, distinguido con una estrella Michelin, apuesta por una propuesta más gastronómica y centrada en el producto; Garabato Bistró reinterpreta el formato del bistró tradicional a través de técnicas de alta cocina y una carta que cambia según la temporada; mientras que MAD Pasta lleva esa misma mirada al formato de una trattoria moderna.

La cena en La Mesa se realizará en formato de mesa compartida, con platos servidos al centro y ambos equipos cocinando en conjunto. Una oportunidad para conocer de cerca la mirada de una generación de cocineros que está redefiniendo la gastronomía argentina contemporánea y que hoy concentra buena parte de la atención de la crítica especializada y del público gastronómico de la región.

“Lucas y Calu representan muy bien lo que está pasando hoy en Argentina. Son cocineros jóvenes, con una formación sólida, que están construyendo proyectos con mucha identidad y una mirada muy actual sobre la gastronomía”, explica Álvaro Romero. “Nos interesa invitar a cocineros que están marcando el rumbo de la cocina latinoamericana, y ellos son parte clave de esta evolución”.

Durante 2026, los próximos invitados del ciclo serán Karla Palacio y Wilman Corredor, de Jardín Tragos y Pasteles (Bogotá, agosto); Alejandro Gutiérrez, de Salvo Patria (Bogotá, septiembre); y Leo Lanussol y Bertil Tøttenborg, de Ness (Buenos Aires, octubre).