VIDEO – Revive el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

El espectáculo contó con las presentaciones de Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira y Coldplay.

Luego de los primeros 45 minutos del partido entre Argentina y España, cuyo marcador iguala sin goles, se dio paso al primer show de medio tiempo de la FIFA en la final del Mundial 2026.

El espectáculo duró poco más de 11 minutos y contó con las presentaciones de artistas de primer nivel como Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira y Coldplay.

La primera en salir en escena fue la denominada Reina del Pop, quien interpretó una versión renovada de su clásico Music, el cual comenzó al inicio del estadio para terminar en la cancha.

Luego vino el turno del popular grupo Kpop, el cual presentó ante los hinchas en el recinto deportivo el tema Dynamite. Tras ser presentado por Jason Sudeikis, de la serie Ted Lasso, se sumó al show Justin Bieber, quien puso el tono acústico de la jornada.

Quien volvió a presentar el himno oficial del Mundial 2026, Dai Dai, esta vez en el show de medio tiempo de la final, fue Shakira junto a Burna Boy.

El espectáculo musical finalizó con el coro PS 22, ganador del premio Webby, junto a Coldplay. Para dicho momento se sumaron todos los artistas, previo a dar paso al segundo tiempo del encuentro entre argentinos y españoles.