Tras declaración de estado de catástrofe: quiénes son los generales del Ejército designados como jefes de zona

En el marco de la aplicación el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, cada jefe de zona cuenta con la facultad para adoptar diversas medidas administrativas.

EJÉRCITO DE CHILE.

Dos generales del Ejército asumirán como jefes de zona, luego de que el presidente José Antonio Kast decretara este lunes estado de catástrofe la Región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, en la Región de Atacama.

Tras el anuncio del mandatario, la Contraloría General de la República tomó razón del Decreto Supremo N° 112 del Ministerio del Interior, el que estará vigente en ambas zonas durante 30 días, “debido a la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta a varias zonas del país“.

De acuerdo con lo que establece la ley, en el marco de la aplicación del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe cada jefe de zona cuenta con la facultad para adoptar diversas medidas administrativas con el propósito de restablecer la normalidad.

En concreto, cada jefe de zona puede tomar las siguientes decisiones:

Toque de queda

Restringir las libertades de locomoción y de reunión.

Disponer requisiciones de bienes.

Establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.

Adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad.

Los generales del Ejército que asumirán como jefes de zona

El mismo decreto del Ministerio del Interior también designó “como jefes de Defensa Nacional al General de Brigada del Ejército Claudio Paredes, en Huasco; y al General de Brigada del Ejército Eugenio Ribba, en la Región de Coquimbo“.

Según se detalla en el sitio web del Ejército, Paredes Araneda es “General de Brigada y Director de Mando y Control del Ejército”.

“Ingresó a la Escuela Militar el año 1990, graduándose con el grado de alférez en el Arma de Telecomunicaciones el 01 de enero de 1994“, añade, y precisa que “posee la especialidad primaria de Estado Mayor y secundarias de Paracaidista Básico Militar, Profesor Militar de Escuela, Profesor Militar de Academia y Traductor e Intérprete Militar en Portugués”.

También posee un “magíster en Ciencias Militares con mención en Planificación y Conducción Militar, Academia de Guerra del Ejército”.

Eugenio Ribba Thormann, por su parte, es General de Brigada y Comandante en Jefe de la II División Motorizada.

“Ingresó a la Escuela Militar el año 1989, graduándose con el grado de Alférez en el Arma de Infantería el 1 de enero de 1993“, reporta el sitio de la institución castrense.

“Posee la especialidad primaria de Estado Mayor y secundarias de Paracaidista Básico Militar, Instructor Militar de Montaña y Traductor y/o intérprete Militar”, agrega.

Entre sus antecedentes académicos se menciona que es ingeniero comercial y posee un MBA de la Universidad de Ciencias y Artes de la Comunicación.

Como jefes de Defensa Nacional, ambos generales de brigada tienen las siguientes atribuciones: