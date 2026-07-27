Colo Colo ya tiene 12 puntos de ventaja: así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Colo Colo continúa alejándose en la cima tras el enredo de la UC, que fue alcanzada por la U tras su victoria sobre Audax.

Este fin de semana volvió la Liga de Primera del fútbol chileno con la disputa de la fecha 16, donde Colo Colo sigue a paso firme y se alejó en el liderato tras el empate de la U Católica, que fue alcanzada por la U de Chile.

La segunda rueda del torneo nacional comenzó con la victoria 3-1 de Colo Colo sobre Deportes Limache en el Estadio Monumental, el cual le permitió a los albos alcanzar los 39 puntos.

La gran sorpresa de la jornada tuvo lugar en el Claro Arena, donde Deportes La Serena se plantó ante la UC y consiguió un empate 3-3 en un duelo de infarto.

Tras el enredo de puntos de los Cruzados, la U de Chile también se metió en la parte alta y los alcanzó en puntaje. Esto, tras el triunfo 1-2 frente Audax Italiano en La Florida.

En cuanto a la parte baja de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, Deportes Concepción sorprendió a O’Higgins y le ganó 2-0 en el Estadio Ester Roa Rebolledo, lo cual le permite alejarse un poco de la zona de descenso.

Estos son los resultados de la fecha 16 de la Liga de Primera:

Colo Colo 3-1 Deportes Limache . Estadio Monumental.

. Estadio Monumental. Huachipato 3-3 Cobresal. Estadio Huachipato.

Estadio Huachipato. Universidad Católica 3-3 Deportes La Serena. Estadio Claro Arena.

Estadio Claro Arena. Ñublense 2-0 Palestino. Estadio Nelson Oyarzún.

Estadio Nelson Oyarzún. Deportes Concepción 2-0 O’Higgins. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Estadio Ester Roa Rebolledo. Unión La Calera vs. Everton. Lunes 19:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Lunes 19:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán. Coquimbo Unido vs. Universidad de Concepción. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso (suspendido por sistema frontal).

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026