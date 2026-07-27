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Colo Colo ya tiene 12 puntos de ventaja: así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Colo Colo continúa alejándose en la cima tras el enredo de la UC, que fue alcanzada por la U tras su victoria sobre Audax.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Este fin de semana volvió la Liga de Primera del fútbol chileno con la disputa de la fecha 16, donde Colo Colo sigue a paso firme y se alejó en el liderato tras el empate de la U Católica, que fue alcanzada por la U de Chile.

La segunda rueda del torneo nacional comenzó con la victoria 3-1 de Colo Colo sobre Deportes Limache en el Estadio Monumental, el cual le permitió a los albos alcanzar los 39 puntos.

La gran sorpresa de la jornada tuvo lugar en el Claro Arena, donde Deportes La Serena se plantó ante la UC y consiguió un empate 3-3 en un duelo de infarto.

Tras el enredo de puntos de los Cruzados, la U de Chile también se metió en la parte alta y los alcanzó en puntaje. Esto, tras el triunfo 1-2 frente Audax Italiano en La Florida.

En cuanto a la parte baja de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, Deportes Concepción sorprendió a O’Higgins y le ganó 2-0 en el Estadio Ester Roa Rebolledo, lo cual le permite alejarse un poco de la zona de descenso.

Estos son los resultados de la fecha 16 de la Liga de Primera:

  • Colo Colo 3-1 Deportes Limache. Estadio Monumental.
  • Huachipato 3-3 Cobresal. Estadio Huachipato.
  • Universidad Católica 3-3 Deportes La Serena. Estadio Claro Arena.
  • Ñublense 2-0 Palestino. Estadio Nelson Oyarzún.
  • Deportes Concepción 2-0 O’Higgins. Estadio Ester Roa Rebolledo.
  • Unión La Calera vs. Everton. Lunes 19:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.
  • Coquimbo Unido vs. Universidad de Concepción. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso (suspendido por sistema frontal).

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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