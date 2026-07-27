La región que se suma a las de Atacama y Coquimbo con clases suspendidas este lunes 27 de julio

La decisión se adoptó debido a las consecuencias derivadas del sistema frontal que afectó a distintas zonas del país.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó que una nueva región se sumó a las de Atacama y Coquimbo, que tienen las clases suspendidas este lunes 27 de julio.

De acuerdo con lo manifestado por la autoridad, la decisión se adoptó debido a las consecuencias derivadas del sistema frontal que afectó a distintas zonas del país.

A la vez, el Mineduc, ratificó que la medida se aplica para todos los establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.

En la víspera, el ministerio había confirmado que cinco comunas de las regiones de Atacama y Coquimbo mantendrán la suspensión.

En la oportunidad, detalló que se trata de La Higuera, en la Región de Coquimbo, donde los escolares no asistirán a los establecimientos este lunes 27 de julio, además de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen, en la Región de Atacama, todas las cuales no tendrán actividades educativas hasta el miércoles 29 de julio.

La nueva región con clases suspendidas

Según informó el Mineduc a través de su cuenta en la red social X, este lunes 27 de julio las clases estarán suspendidas en las 21 comunas de la Región del Ñuble.

Además, precisó que los establecimientos ubicados fuera de las zonas con suspensión oficial, pero que aún presenten daños que impidan su funcionamiento, podrán solicitar la medida a la respectiva Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación.

Además, la secretaría de Estado precisó que aquellos establecimientos en los que previamente se suspendieron las clases por el sistema frontal y en su regreso se registre una baja asistencia, no verán afectada la subvención.