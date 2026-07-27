Perú: qué otros presidentes se sumarán a Kast en la toma de mando de Keiko Fujimori este martes

La presidenta electa asumirá sus cinco años de mandato en una ceremonia que se llevará a cabo en la sede del Congreso, en Lima.

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El presidente José Antonio Kast viajará la tarde de este lunes a Lima, con el propósito de asistir el martes 28 de julio a la ceremonia de toma de mando de la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori.

La hija de Alberto Fujimori se impuso en un estrecho balotaje al izquierdista Roberto Sánchez y sucederá al excongresista José María Balcázar, quien llegó al poder tras la censura contra el expresidente José Jeri.

De acuerdo con lo establecido en la Constitución peruana, Keiko Fujimori permanecerá en el poder hasta el 28 de julio de 2031.

Quiénes irán con Kast a la toma de mando de Keiko Fujimori

Para este lunes se espera el arribo a la capital peruana para la toma de mando de Keiko Fujimori, además del presidente José Antonio Kast, del rey de España, Felipe VI, y el mandatario trasandino, Javier Milei.

A ellos se sumarán:

Rodrigo Paz , presidente de Bolivia.

, presidente de Bolivia. Daniel Noboa , presidente de Ecuador.

, presidente de Ecuador. Santiago Peña , presidente de Paraguay.

, presidente de Paraguay. Yamandú Orsi , presidente de Uruguay.

, presidente de Uruguay. José Raúl Mulino , presidente de Panamá.

, presidente de Panamá. Nasry Asfura, presidente de Honduras.

A la vez, la lista también incluye a Mike Eman, primer ministro de Aruba y representante del Reino de los Países Bajos.

La prensa peruana informó que entre las autoridades internacionales que asistirán a la ceremonia que se llevará a cabo en el Congreso hay algunos expresidentes, entre ellos el chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Además, acudirán los exmandatarios Jamil Mahuad (Ecuador), Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Mireya Moscoso (Panamá).

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin; el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez Reinel, y José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, también dirán presente en la toma de mando de Keiko Fujimori.