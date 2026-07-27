VIDEO – “Hay chistes inaceptables”: Kaiser se sumó a las críticas por dichos de Ítalo Omegna

El ex candidato presidencial planteó que una persona con responsabilidades públicas debe responder por sus actos.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, aseveró que su colectividad no se hace cargo de los dichos del exasesor parlamentario Ítalo Omegna sobre abuso a menores de edad y niños con trastorno del espectro autista (TEA), y los calificó de “absolutamente inaceptables”.

De acuerdo con lo manifestado por el excandidato presidencial en una transmisión a través del canal de YouTube El Nacional-Libertario, el caso protagonizado por Omegna ya tuvo consecuencias concretas y reafirmó que la responsabilidad es individual.

El timonel del PNL ahondó en el tema y planteó que una persona con responsabilidades públicas debe responder por sus actos.

En esa línea, el exparlamentario dijo que lo anterior refleja “el tacto, tino y criterio” con que ejerce su función. No obstante, se mostró en contra de “perseguir” a alguien por expresiones realizadas fuera del ámbito de su desempeño institucional.

Qué dijo Johannes Kaiser sobre los dichos de Ítalo Omegna

Al referirse en particular a los polémicos dichos de Ítalo Omegna, Johannes Kaiser manifestó que “hay chistes malos, hay chistes inaceptables, hay chistes que se dan en contextos absolutamente inaceptables“.

Luego planteó que “las declaraciones son inaceptables, absolutamente. Se sancionó. (…) Esta fue una decisión que se tomó en el marco de una relación laboral entre el diputado Hans Marowski e Ítalo (Omegna)”, afirmó.

Respecto de otras eventuales sanciones contra el exasesor, dijo que ello lo resolverá el Tribunal Supremo de la colectividad, pues se adoptarán “a través de la institucionalidad que corresponde“.

En la oportunidad, Kaiser indicó que “si hay gente suficientemente tonta dentro de nuestro partido que va a comprarse la idea de que tenemos que nosotros institucionalmente salir a justificarnos, entonces, en serio, nosotros como partido no nos hacemos cargo de declaraciones de ese calibre“.