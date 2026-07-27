Entre 30 y 50 pesos: lo que proyectan expertos para el alza de las bencinas de este jueves

El monto exacto del alza se conocerá en el informe que emitirá la Enap este miércoles 29 de julio y que entrará en vigencia al día siguiente.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Pese a que los reportes apuntan a una brusca caída del precio del petróleo hasta los 90 dólares por barril tras el cese de los ataques de Estados Unidos a Irán, para esta semana se espera una nueva alza en el precio de las bencinas y el diésel.

De acuerdo con lo previsto por los especialistas, el incremento reflejará el aumento en el valor del crudo en las semanas previas, cuando superó los 100 dólares por barril.

Además, se debe considerar que para fijar el precio de los combustibles también se toma en consideración el tipo de cambio en relación al dólar, a lo que se suma el eventual uso del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

De cuánto será el alza de las bencinas

El monto exacto del alza de las bencinas se conocerá en el informe que emitirá la Enap este miércoles 29 de julio y que entrará en vigencia el jueves 30.

De acuerdo con lo expuesto por el docente del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, inicialmente el alza de las bencinas se prevé en torno a los 30 pesos por litro, aunque podría escalar a unos $50, según le manifestó a Emol.

Por su parte, el economista sénior del OCEC-UDP, Juan Ortiz, estimó que el incremento será de alrededor de $33 por litro en el caso de las gasolinas, mientras que para el diésel alcanzaría los $27, debido al efecto amortiguador del MEPCO.

En tanto, el académico de la Universidad de Santiago, Víctor Silva, coincidió que el aumento debería rondar los $30 por litro, aunque alertó que si el petróleo vuelve a subir por sobre los US$100 el barril, el aumento acumulado hará que en las próximas semanas el precio de la bencina podría subir hasta 130 pesos por litro.

Qué dijo Quiroz sobre el uso del MEPCO

Al abordar la proyectada alza de las bencinas esta semana, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, manifestó que “vamos a tener que estudiar la situación“.

Recordó, no obstante, que el MEPCO “sigue funcionando, nunca se ha eliminado y dispone de parámetros como para ir haciendo ajustes“.

“Vamos a mirar los datos hasta el último día, porque ustedes ven que va cambiando todos los días esta situación”, ratificó el secretario de Estado.

“Tenemos que estudiarlo a fondo y considerar también toda la situación fiscal (…) Estamos en condiciones de poder mirar la situación con cierto equilibrio y distintas variables“, complementó.