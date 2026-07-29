¿Serán los villanos de Vozinha en el Consejo de Presidentes? Los clubes que rechazaron la “Ley Aránguiz” en 2024

El caso de Charles Aránguiz ha reflotado con la llegada de Vozinha, ya que el portero deberá enfrentar la misma barrera reglamentaria que El Príncipe para poder usar su apodo en la camiseta.

La petición de Colo Colo para que su nuevo arquero, Vozinha, pueda usar su apodo en la camiseta hizo recordar la discusión que se generó en 2024.

En aquella ocasión la Universidad de Chile solicitó modificar el reglamento para que Charles Aránguiz pudiera utilizar el dorsal 20, lo cual fue desestimado en el Consejo de Presidentes de la ANFP, debido al rechazo de varios clubes que no dieron la unanimidad. Ahora, son los mismos que definirán el caso de portero caboverdiano.

Los clubes que se negaron a la “Ley Aránguiz” y que nuevamente podrían ser villanos en el caso de Vozinha en Colo Colo

El pedido de Colo Colo tendrá que enfrentar la votación del Consejo, el cual se aprobará solamente si el consenso es unánime, lo que no ocurrió en el caso de El Príncipe.

Esto, debido a que Audax Italiano, Deportes Copiapó, Deportes Antofagasta y Rangers rechazaron la iniciativa, mientras que Unión La Calera optó por abstenerse y San Luis de Quillota no asistió.

Por ello, el histórico volante de La Roja no pudo usar su característico dorsal y tuvo que disputar el resto de la temporada con el 29.

Si bien este nuevo caso tiene un matiz distinto, enfrenta la misma valla reglamentaria, ya que las Bases de la Liga de Primera establece que los futbolista solo pueden usar sus nombres oficiales, que en el caso del portero sería Josimar Dias.

Considerando que el caboverdiano es mundialmente conocido como Vozinha, el Cacique podría verse perjudicado en ventas de camisetas y marketing si su fichaje estrella no puede usar su apodo.