O’Higgins vs Boca Juniors: formaciones, a qué hora y dónde ver en vivo la vuelta de los playoffs de Copa Sudamericana

O’Higgins va por la hazaña esta noche y buscará meterse en los octavos de final, de la Sudamericana, donde espera Deportivo Recoleta de Paraguay.

O’Higgins busca dar el batacazo este jueves en la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Boca Juniors en el partido de vuelta de los playoffs.

En el duelo de ida, el conjunto rancagüino cayó por la mínima en La Bombonera, por lo que si hoy empata o pierde quedará fuera de la competencia. Si vencen a los argentinos por un gol, la serie se definirá mediante los lanzamientos penales, y si gana por dos o más goles, se meterán en los octavos de final.

Al ganador de esta llave, lo estará esperando Deportivo Recoleta de Paraguay, que se instaló de manera directa en esta fase tras ganar su grupo.

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La probable formación del entrenador celeste Lucas Bovaglio es con: Omar Carabalí en el arco; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pavez en defensa; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Rabello (Yáñez) al medio; Francisco González, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo en delantera.

Por su parte, el DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, iría con un once titular compuesto por: Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco en defensa; Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda en el mediocampo; Sebastián Villa y Miguel Merentiel en la ofensiva.

El partido de O’Higgins vs Boca Juniors se disputará este jueves 30 de julio a las 20:30 horas en el Estadio El Teniente, el cual se podrá ver en vivo en ESPN y Disney+.