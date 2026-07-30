Gobierno confirma investigación por cirugías estéticas cubiertas con Dipreca de la esposa del general director de Carabineros

Janet Morales, esposa de la máxima autoridad de Carabineros, se sometió en menos de tres años a cirugías cuyo carácter reconstructivo está en duda.

El Gobierno confirmó que las cirugías a las que se sometió Janet Morales, la esposa del actual general director de Carabineros, Marcelo Araya, son objeto de investigación.

Según reveló el miércoles El Mostrador, en menos de tres años Janet Morales se sometió a cuatro cirugías denominadas formalmente como reconstructivas en el Hospital de Carabineros y cubiertas por la Dirección Previsional de Carabineros (Dipreca).

Sin embargo, fuentes consultadas por el citado medio pusieron en duda el carácter de las operaciones, pues también podrían corresponder a procedimientos estéticos. En concreto, estas cirugías corresponden a una abdominoplastía, un procedimiento para tratar la cicatriz de esta última operación, una rinoplastía y una bleflaroplastía. Esta última intervención retira la piel sobrante de los ojos para recuperar la visión lateral en el caso de adultos mayores, pero también ha sumado adeptos en países asiáticos o en occidente para rejuvenecer la mirada.

Consultado por este tema, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (REP), evitó profundizar. “Hay que ser cuidadoso cuando se habla de antecedentes médicos de personas, eso está protegido por ley”, dijo.

En respuesta a si había hablado con el general Araya, Arrau se limitó a responder: “Con él converso todos los días, varias veces al día, al igual que con el director de la Policía de Investigaciones, con el director de Gendarmería”.

Sin embargo, confirmó que hay una indagatoria en curso. “Hay un sumario, una investigación, habrá que esperar el resultado de ello, pero efectivamente son procesos médicos, de personas, que se realizan en establecimientos de salud. Por tanto, no corresponde que yo me refiera a ello”, sostuvo.