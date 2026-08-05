Djokovic se contagió con la FIFA: los cambios que propone para hacer del tenis un deporte “más entretenido”

Manifestó que el propósito es adaptarse a las nuevas generaciones, ya que “debemos entender cómo funciona el mercado”.

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El tenista serbio Novak Djokovic propuso efectuar algunos cambios en las reglas del tenis, con el propósito de que este deporte sea “más entretenido”.

De acuerdo con lo planteado por el exnúmero uno del mundo, el objetivo de las modificaciones es para adaptarse a las nuevas generaciones, ya que “debemos entender cómo funciona el mercado“, argumentó.

Según él, la actual duración de algunos partidos, que pueden prolongarse por más de cuatro horas, es incompatible con los hábitos de consumo de los jóvenes, que cada vez optan más por contenidos cortos y dinámicos.

Los cambios que propone Djokovic para el tenis

Por ello, uno de los temas esenciales a los que apuntan los cambios que propone Novak Djokovic se relaciona con establecer que la duración máxima de un partido de tenis sea de alrededor de dos horas.

En concreto, el ganador de 24 títulos de Grand Slam se refirió a la duración de los sets en los partidos, así como a la instancia para romper la paridad cuando el juego está igualado en 40.

En primer lugar, el serbio dijo que la idea es reducir de seis a cuatro el número de juegos de cada set, de manera que, aunque el partido sea a cinco sets, no se prolongue por más de un par de horas.

El otro cambio que propone Djokovic se relaciona con introducir el denominado “punto de oro”, que en la actualidad se emplea, por ejemplo, en el pádel.

Ello implicaría que, en caso de que un juego llegue a 40-40 se elimina la ventaja y el juego lo gana aquel que obtenga el siguiente punto.

Los especialistas apuntaron que las propuestas del tenista serbio no son totalmente nuevas, ya que han formado parte de las Next Gen ATP Finals, el campeonato que cada año desde 2017 reúne a los ocho mejores jugadores menores de 21 años.