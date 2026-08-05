Lluvia y fuerte viento en Santiago: los detalles del sistema frontal que arribará a la Región Metropolitana

Se espera que en las próximas horas vuelva la lluvia a la RM, la cual estará acompañada de intensos vientos en varios sectores de la capital.

Esta semana vuelve la lluvia a Santiago, cuyo fenómeno estará acompañado de fuerte viento, de acuerdo al pronóstico del tiempo de la Región Metropolitana.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) proyectó que este jueves 6 de agosto se registrarán precipitaciones en diferentes sectores de la capital.

A diferencia de las ocasiones anteriores, se espera que la lluvia sea breve y que posteriormente llegué un frío intenso a la zona.

Las primeras precipitaciones caerían en torno a las 02:00 horas de la madrugada del jueves, las cuales se extenderán hasta las primeras horas de la mañana. Según anticipó la meteoróloga de TVN, Arlette Chacón, la zona podría congregar cerca de 10 milímetros (mm).

Estos son los sectores de Santiago en los que caerá lluvia y se registrará viento intenso