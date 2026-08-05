Lluvia y fuerte viento en Santiago: los detalles del sistema frontal que arribará a la Región Metropolitana

Esta semana vuelve la lluvia a Santiago, cuyo fenómeno estará acompañado de fuerte viento, de acuerdo al pronóstico del tiempo de la Región Metropolitana.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) proyectó que este jueves 6 de agosto se registrarán precipitaciones en diferentes sectores de la capital.
A diferencia de las ocasiones anteriores, se espera que la lluvia sea breve y que posteriormente llegué un frío intenso a la zona.
Las primeras precipitaciones caerían en torno a las 02:00 horas de la madrugada del jueves, las cuales se extenderán hasta las primeras horas de la mañana. Según anticipó la meteoróloga de TVN, Arlette Chacón, la zona podría congregar cerca de 10 milímetros (mm).
Estos son los sectores de Santiago en los que caerá lluvia y se registrará viento intenso
- Colina: viento entre 25 y 40 km/h en la madrugada. Lluvia débil durante la mañana.
- Santiago centro: viento entre 25 y 40 km/h en la madrugada. Lluvia débil durante la mañana.
- Santiago norte: viento entre 25 y 40 km/h en la madrugada. Lluvia débil durante la mañana.
- Santiago oriente: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.
- Santiago sur: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.
- Santiago poniente: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.
- Curacaví: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.
- Melipilla: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.
- San José de Maipo: chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la madrugada. Lluvia débil en la mañana.