VIDEOS – Así fue la caída de helicóptero de la NBC en vivo y cómo reaccionaron sus compañeros frente a las cámaras

Equipos especializados trabajan para determinar los motivos del accidente, aunque inicialmente se apunta a un posible problema técnico.

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Equipos especializados trabajan para determinar los motivos que llevaron a que un helicóptero de la cadena estadounidense NBC se estrellara mientras realizaba una cobertura de prensa en la ciudad de Los Ángeles, el que dejó un saldo de tres personas muertas.

El hecho fue transmitido e informado en vivo por los conductores del noticiario de la estación televisiva, y la presentadora, Colleen Williams, confirmó que el aparato pertenecía a la estación local de noticias.

Con anterioridad, había reportado a la teleaudiencia que la cadena había perdido contacto con su equipo en el aire.

“Vamos a tomarnos un par de minutos para reflexionar sobre ello, para procesar la información y para reagruparnos“, dijo Williams antes de que la emisora ​​finalizara su transmisión en directo.

El helicóptero de la NBC cubría un accidente de tránsito

De acuerdo con lo informado, el helicóptero de la NBC se estrelló cuando estaba cubriendo un accidente de tránsito, luego de que una camioneta chocó contra un autobús en el noroeste de Los Ángeles, que dejó un saldo de tres muertos y varios heridos.

Por su parte, la caída del aparato aéreo también provocó la muerte de tres personas, entre ellos los dos ocupantes a bordo (el piloto George Marciniw y la periodista Eliana Moreno), además de un peatón que se encontraba en el lugar del impacto.

La cadena de noticias lamentó “profundamente comunicar que un helicóptero que realizaba cobertura aérea de noticias para NBC4 y Telemundo 52 se vio involucrado en un accidente fatal en Los Ángeles el martes por la noche”.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y compañeros de quienes perdieron la vida“, expresó a través de un comunicado.

Respecto de las causas que provocaron el fatal accidente, si bien serán los expertos lo que las determinarán en definitiva, inicialmente se apunta a un posible problema técnico.