El duro camino de Alejandro Tabilo en el ATP de Tokio

El chileno enfrentará al 16° del mundo, con el objetivo de avanzar a los cuartos de final del ATP 500 de Tokio.

Alejandro Tabilo (31°) se prepara para su segunda estación en el marco de la gira asiática. Tras caer prematuramente en Chengdú, el tenista nacional salta a la cancha nuevamente, esta vez en el ATP 500 de Tokio.

Jano se medirá ante el estadounidense Tommy Paul (16°) por la primera ronda del certamen, cuyo encuentro ya tiene programación definida.

El partido de Tabilo se jugará en el Colosseum, la cancha central del Ariake Tennis Forest Park, el cual está programado para el segundo turno, después del duelo entre el monegasco Valentin Vacherot (18º) y el belga Alexander Blockx (27º).

Considerando que la jornada comienza a las 23:00 horas (de Chile), se espera que el chileno salte a la cancha a enfrentar a Tommy Paul a eso de las 00:30 horas de la madrugada de este miércoles 29 de septiembre.

En caso de que la primera raqueta nacional dé el batacazo, en los cuartos de final chocaría contra el ganador del cruce entre el canadiense Denis Shapovalov (46º) y el japonés Sho Shimabukuro (108º).