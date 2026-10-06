Chile baja su candidatura para ser sede de Juegos Olímpicos 2036 y estas son las razones

El COI dio a conocer los países que siguen en carrera por organizar los JJOO 2036, donde llamó la atención la ausencia de Chile. Ante esto, el COCh emitió un comunicado.

Durante esta jornada, el Comité Olímpico Internacional (COI) dio a conocer los países que están en la lucha por ser los posibles anfitriones de los Juegos Olímpicos 2036.

Hasta el momento, las partes interesadas para ser sede el evento son: Alemania, Hungría, India, Qatar, República de Corea, Sudáfrica y Turquía.

La organización detalló que los proyectos se evaluarán de acuerdo a aspectos técnicos como: plan maestro del recinto y experiencia del atleta, estrategia de financiamiento, apoyo político y público, capacidades de entrega de juegos y estrategia de legado para crear beneficios a largo plazo para las comunidades anfitrionas.

Respecto a las fechas, se espera que los miembros del COI elijan al país anfitrión de los JJOO 2036 a mediados de 2029.

¿Y Chile? COCh confirma que congela candidatura para los Juegos Olímpicos 2036

Tras el anuncio de los países que siguen en carrera, surgió la incógnita respecto a qué pasará con Chile, ya que durante el gobierno de Gabriel Boric se anunció que nuestra nación buscaría ser sede del encuentro deportivo.

Lo anterior quedó zanjado durante esta jornada. El actual Gobierno se pronunció y confirmó que Chile bajó su candidatura para priorizar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

“Nuestro país sigue participando del proceso de postulación para albergar unos Juegos Olímpicos en el futuro. La situación puntual que ocurre con la elección de la sede del año 2036 es que se ha traslapado con el proceso de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, donde Santiago es una de las tres ciudades finalistas”, expusieron desde el COCh a través de un comunicado.

“Esta dualidad nos ha llevado a priorizar los Juegos de la Juventud en el corto plazo, considerando su mayor cercanía en el calendario y el posible aprendizaje que ese evento puede significar para la postulación de los Juegos Olímpicos de verano. Esto es algo que conversamos directamente con el COI hace algunas semanas, quienes comprendieron y compartieron esa reflexión”, sostuvieron.