VIDEOS – Los goles con que La Roja derrotó a México en el último amistoso de la gira por Norteamérica

Maxi Gutiérrez y Vicente Pizarro marcaron los tantos en el segundo tiempo del partido disputado en el Memorial Stadium de Los Angeles, Estados Unidos.

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Con un triunfo por 2-0 ante México culminó su gira por Norteamérica La Roja que dirige Nicolás Córdova, gracias a los goles anotados en el segundo tiempo por Maxi Gutiérrez y Vicente Pizarro.

El partido, disputado en el Memorial Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, mostró a una Selección Chilena más aplicada, aunque el equipo que adiestra Rafa Márquez también se generó algunas opciones, que transformaron a Lawrence Vigouroux en una de las figuras, gracias a tres buenas intervenciones que evitaron los goles mexicanos.

A pesar de que el equipo nacional tuvo menos el control del balón que su rival, se generó mejores opciones en el primer tiempo.

Los goles de la Roja ante México

Tras el descanso, La Roja comenzó a imponer su juego y se fue propiciando ocasiones de gol en el arco de México.

De esta forma, en el minuto 54 Vicente Pizarro recuperó el balón y a continuación Gonzalo Tapia habilitó a Maximiliano Gutiérrez, quien se ingresó al área y definió entre las piernas del arquero azteca.

Lejos de refugiarse e intentar cuidar la ventaja, la Selección Chilena continuó con la presión sobre el equipo mexicano.

Así, en el minuto 65, Pizarro otra vez recuperó un balón y se lo entregó a Darío Osorio, quien lo retuvo el tiempo suficiente para que el volante de Rosario Central se situara como delantero, tras lo cual lo habilitó y el exjugador de Colo Colo anotó el 2-0 definitivo.

En definitiva, el cuadro que adiestra Nicolás Córdova logró obtener un resultado favorable, tras las dos derrotas que sufrió previamente ante Canadá y Estados Unidos.

Revisa a continuación los dos goles de La Roja ante México.

Maximiliano Gutiérrez anotó el 1-0

Vicente Pizarro puso el 2-0