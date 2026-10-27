Qué revelaron las indagatorias de la PDI sobre la muerte de un niño de 3 años en Santiago Centro

El caso se conoció luego de que se reportó que el cuerpo del menor de edad se encontraba en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI) están realizando las pericias para intentar aclarar las circunstancias que llevaron a la muerte de un niño de 3 años de edad, quien cayó desde el piso 13 de un edificio ubicado en la comuna de Santiago Centro.

De acuerdo con lo reportado por el subcomisario Sebastián Rojas, el hecho ocurrió la noche del lunes y se conoció cuando se reportó el deceso del menor de edad “desde el Hospital de Urgencia Asistencia Pública”.

Al llegar a la exPosta Central, los detectives encontraron el cuerpo de un menor de edad de origen extranjero “fallecido por precipitación desde de altura“, según detalló el subcomisario.

Qué revelan las indagatorias de la muerte del niño

Detectives de la BH se trasladaron con posterioridad hasta el edificio en el que se sitúa el departamento desde el que el niño se precipitó al vacío.

En el lugar, el personal especializado se dedicó a revisar en detalle el lugar a través de una prolija inspección ocular.

Según informó el subcomisario Rojas, la indagatoria estableció que el inmueble “no contaba con medidas de seguridad“.

A lo anterior se sumó el hecho de que “los seguros del ventanal de protección que daban acceso al balcón se encontraban en mal estado“, añadió.

De igual manera, confirmó que “se continúan las diligencias tendientes a establecer los hechos materia de investigación“.