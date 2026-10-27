Senador Araya ratifica respaldo a reforma de seguridad: “Es muy probable que se vaya a aprobar con votos de la oposición”

Tras sostener una reunión con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el senador Pedro Araya (PPD) ratificó su respaldo a la reforma constitucional de seguridad, pese a que ya no es parte de la Comisión de Constitución.
En la cita, el parlamentario le dejó en claro al secretario de Estado que “aún cuando ya no estamos en la Comisión de Constitución, vamos a seguir trabajando e impulsando que la reforma constitucional en materia de seguridad se saque adelante, porque esa reforma persigue un propósito muy concreto, que es fortalecer al Estado frente a estas nuevas desafíos que existen en materia crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armamento”.
Pese a los problemas que existen en la oposición, donde según postuló existen “partidos que se ven como uno superior” en alusión al PS; aún así Araya cree que la reforma de seguridad será aprobada por el Congreso.
“Nosotros pensamos que esta reforma se va a aprobar porque hay varios senadores de la oposición que ya están pensando apoyar esta reforma, que habían pedido estudiar los antecedentes y por lo menos, hay un par de senadores que han manifestado que ellos están disponibles a votar a favor”, sostuvo.
Además, continuó, “es muy probable que esta reforma se vaya a aprobar con votos de la oposición, porque es una reforma que tiene un fin bastante concreto, que es fortalecer el Estado frente a las nuevas amenazas criminales”.