Consejo Fiscal Autónomo le pone tarea a Grau: reducir gasto público y evitar nuevo incumplimiento de meta fiscal

El organismo además dio cuenta de sus discrepancias con la Dipres, aseverando que la instancia de Hacienda realizó una sobreestimación de los ingresos fiscales para este 2025.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) le entregó su primera tarea al flamante ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras a dar a conocer su informe trimestral sobre Balance Estructural (BE) y nivel prudente de deuda, donde dejó ver sus discrepancias con las proyecciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres), por lo que entrega una serie de recomendaciones.

En su documento, el Consejo “alerta sobre la necesidad de adoptar medidas estructurales para corregir una trayectoria de déficits persistentes y aumento de la deuda iniciada en 2008”.

“Los nuevos antecedentes presentados por la Dipres en su Informe de Finanzas Públicas (IFP) del segundo trimestre dan cuenta de que los riesgos fiscales advertidos por el Consejo en informes previos se han ido materializando, con un potencial nuevo desvío de la meta de BE”, puntualizó el organismo.

Esto, ya que la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal establece que, si el Ejecutivo incumple alguna de sus metas anuales de Balance Estructural establecidas al inicio de su mandato, como ocurrió en 2024, debe presentar un plan de mitigación para mejorar el balance efectivo y lograr una convergencia fiscal.

Junto con ello, dio cuenta de una sobreestimación de ingresos fiscales por parte de la Dipres, aseverando que “para alcanzar la proyección de ingresos fiscales de 2025 de la Dipres, la recaudación del segundo semestre debe superar en 8,2% lo acumulado en el primero. Sin embargo, en los últimos 10 años, la mediana de los ingresos fiscales del segundo semestre ha sido 1,7% inferior al primer semestre, lo que presenta un desafío significativo para cumplir con las proyecciones. Según ejercicios del CFA, los ingresos fiscales en 2025 podrían ser entre 0,3% y 1,0% del PIB menores a las proyecciones de la Dipres”.

Es por ello que instó al organismo a tomar una serie de correctivas administrativas para cumplir con la meta fiscal 2025 y reducir el gasto.

“En este sentido, el CFA indica que las revisiones a la baja tanto en el impacto de las medidas correctivas como de las proyecciones de ingresos fiscales sugieren riesgos para el cumplimiento de la meta de BE. Por ello, a juicio del Consejo, los potenciales desvíos debiesen considerarse una reducción adicional del gasto público, dadas las proyecciones de ingresos de la Dipres”, precisó el Consejo Fiscal Autónomo en su informe.