La economía en juego: los contrastes de las elecciones presidenciales

Desde subsidios millonarios hasta rebajas de impuestos históricas, pasando por sueldos vitales, las propuestas de la campaña de Kast, Jara, Matthei, Kaiser y Parisi han tenido de todo. Consultamos a tres expertos para que analizaran las medidas prometidas hasta ahora. Advierten regresividad y populismo.

Los metros finales de la carrera en las elecciones presidenciales registran una complicación de último momento: la salida del ministro Mario Marcel desde Hacienda ha puesto los ojos de los expertos -y del mundo- en la estabilidad financiera del país. Un dólar en alza fue la primera señal del impacto de la noticia en el mercado, pero se espera que en las próximas semanas los números en torno a la inflación, el desempleo y el crecimiento estén aún más en el foco de los candidatos que han anunciado como parte de sus programas medidas que van desde subsidios habitacionales millonarios hasta rebajas de impuestos corporativos de largo aliento.

Analizar la factibilidad de las propuestas enunciadas por cada uno es clave en este momento, cuando aún no terminan de construirse los programas que a mediados de mes debiesen estar entregados al Servel, una vez inicie el periodo de campaña para estas elecciones.

Jorge Berríos, director académico del Diplomado de Finanzas de la FEN U. de Chile; Michele Labbé, economista jefe de Dominus Capital; y Gustavo Díaz, académico de la Facultad de Negocios y Tecnología de la Universidad Gabriela Mistral aceptaron la invitación de EL DÍNAMO a desmenuzar las promesas presidenciales de José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Jeannette Jara, Franco Parisi y Johannes Kaiser, quienes aparecen mejor posicionados en los sondeos.

La búsqueda por el dinamismo económico está presente en todos las ideas que alimentan las elecciones presidenciales. Pero las fórmulas que cada candidato propone para acelerar el crecimiento son particulares. El líder del Partido Republicano ha hablado de reducir el tamaño del Estado, liberar regulaciones y dar mayor espacio al mercado. Para el profesor Gustavo Díaz se trata de un enfoque que puede “acelerar la inversión privada con bajo costo fiscal”, aunque advierte sobre excesivos recortes del gasto que “debilitarían los ingresos públicos”. Jorge Berríos, complementa con que la excesiva liberación de los mercados no le parece recomendable: “En nuestro país no puede suceder dado los abusos que han cometido muchas empresas con sus clientes”.

La abanderada de Chile Vamos propone metas: crecer al 4% con un sistema regulatorio claro y una invariabilidad tributaria que fomente la inversión, además del recorte del gasto público por US$ 8.000 millones. Jorge Berríos destaca lo concreto de las propuestas.

La recaudación por vía de los impuestos, principal vía de financiamiento del Estado también es abordada por los candidatos. Berríos celebra que en sus últimas declaraciones la candidata Jeannette Jara se haya desdicho de la tributación para los súper ricos porque “no ha dado resultado en ningún país y solo incentiva la salida de capitales”. Díaz valora que la comunista no proponga tazas inmediatas y priorice la gestión tributaria.

Sobre las propuestas de Matthei de reducir los impuestos corporativos, tanto Gustavo Díaz como Jorge Berríos creen que la medida presenta problemas de implementación y que, de llevarse cabo, debe ir acompañada de medidas microeconómicas dada la fragilidad de la recaudación fiscal. Mientras, Labbé respalda una propuesta de Kaiser: “Un impuesto de 15% para utilidades retiradas por las empresas y 0% para reinvertirlas me parece fantástico para acelerar la inversión”. Berríos, no obstante, rechaza la idea del Nacional Libertario de llevar el impuesto corporativo al 15% y mantener invariabilidad tributaria por medio siglo, por considerarlas inviables.

Sobre el punto de recaudación fiscal que los economistas coinciden es en que la eliminación de las contribuciones a los adultos mayores es una buena medida propuesta por Kast. Eso sí, Díaz cree que debe focalizarse.

Un punto fundamental en estas propuestas para las elecciones presidenciales es la mirada respecto del empleo, donde la participación femenina surge como prioridad. Para Díaz, los subsidios de Matthei “podrían elevar la participación laboral femenina si son bien diseñados y decrecientes en el tiempo”. Jorge Berríos respalda otra de sus propuestas: “El congelamiento del empleo público es positivo, porque gran parte del aumento del empleo ha sido en el sector estatal”. Labbé, en cambio, advierte riesgos en la agenda de Jara: “Subir el ingreso vital a 750 mil pesos es un seguro para generar más desempleo”.

Desde la candidatura de Parisi se propone apoyar la formalización de empleo en las PYMES, lo que en opinión del profesor Díaz puede elevar la productividad. Berríos aporta que, frente a lo propuesto por este candidato, más que exenciones de impuestos, las PYMES necesitan acceso a financiamiento y garantías estatales, como el Fogape.

En el área social, el subsidio de hasta $20 millones para viviendas de menores de 35 años propuesto por Jeannette Jara genera críticas de los especialistas. Díaz lo califica de regresivo: “Beneficia más a quienes ya están cerca del pie para una vivienda”. Berríos coincide: “No tiene sentido entregar directamente $20 millones, es mejor apoyar vía tasas hipotecarias y garantías bancarias”.

En lo que sí coinciden los tres especialistas consultados es que hay una propuesta de Parisi que no admite análisis, porque devolver a las personas el IVA de la canasta básica “distorsionarían los mercados, generando prácticas poco competitivas”, dice Gustavo Díaz. “Es compleja y afecta mucho la recaudación fiscal”, opina Berríos. Michele Labbé califica la devolución del IVA como “sumamente populista”, aunque rescata de Parisi algunas innovaciones como la eliminación del gasto político: “Ahí hay algo que hacer”, concluye.

El contenido oficial de los programas de gobierno de los candidatos de estas elecciones presidenciales 2025 estará disponible en el sitio web del Servel cuando inicie el periodo oficial de campaña el 17 de septiembre.