JP Morgan asegura que optimismo del mercado responde a eventual triunfo presidencial de Kast o Matthei

JP Morgan emitió un informe en el cual proyecta el resultado de las elecciones presidenciales y su efecto en el mercado, apuntando que un triunfo de la derecha genera optimismo en el ambiente bursátil.

En el documento firmado por los analistas Diego Celedón, Emy Shayo Cherman y Adrian E Huerta se consigna que “las principales encuestas muestran que la suma de las preferencias de voto de los tres candidatos de derecha se sitúa en el 50%, con una ventaja sobre Jara de entre el 15% y el 20%”.

Es por esto que se espera un triunfo de José Antonio Kast o Evelyn Matthei en el balotaje, ya que “parece muy difícil que la candidata de la izquierda (Jeannette Jara) pueda reducir esa diferencia”.

En esta línea, el hito alcanzado en los últimos días por el IPSA, el principal índice bursátil de nuestro país, que llegó a 9.00 puntos responde a que un futuro triunfo presidencial de la oposición “parece haber sido uno de los motores del buen comportamiento del mercado en las últimas semanas y podría seguir generando optimismo en Chile”.

“Si observamos las tendencias recientes, los gráficos muestran que el MSCI Chile ya ha experimentado una expansión del 25 % en los múltiplos hasta agosto (entre precio de la acción y ganancias), igualando el crecimiento anual observado en 2017, pero partiendo de una base mucho más baja (9,4 veces en diciembre pasado)”, precisa JP Morgan.

Proyecciones futuras ante eventual triunfo de Jara vs representantes de oposición

En cuanto a la expansión de los mercados teniendo como punto de referencia al ganador de las elecciones presidenciales, el banco estadounidense recordó que “el nivel de expansión múltiple que hemos visto en lo que va de año (de 9,4x a 11,7x) es similar al observado en la segunda victoria de Piñera en 2017 (25 % en ambos casos), lo que apuntaría a un potencial alcista adicional limitado, en consonancia con nuestra calificación neutral para Chile”.

Es por ello que este crecimiento sería pronunciado si “la victoria de la derecha supere las expectativas y, en particular, si la composición del Congreso es más favorable a esta coalición. Esto se debe a que, en tal escenario, las políticas macroeconómicas ortodoxas presentadas por los dos principales candidatos de derecha probablemente tendrían menores riesgos de ejecución e implementación”.

Por contrapartida, si Jeannette Jara fuera la próxima presidenta de Chile y “teniendo en cuenta que Chile se encuentra ahora en un contexto diferente al de años anteriores, con un menor crecimiento económico y una menor estabilidad política, lo que afecta al mercado financiero”, la rentabilidad sería menor, “similar a lo observado durante los gobiernos de Boric y Bachelet”.

“Ambos periodos se caracterizaron por políticas muy alineadas con la plataforma de Jara y registraron múltiplos más bajos y una expansión limitada (alrededor de 9 veces el P/E), lo que refleja un entorno de mercado más cauteloso”, agregó.