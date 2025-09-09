Así fue el paso a paso que terminó con la renuncia de Francisco Vidal a TVN

Tras su renuncia, Francisco Vidal dijo que directivos y trabajadores de TVN pueden dar testimonio de “mi obsesión por el pluralismo”.

El ex presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN), Francisco Vidal, explicó este martes los motivos que lo llevaron a presentar su renuncia al canal público, así como el paso a paso desde que pensó en el tema hasta que la dio a conocer públicamente.

El militante del PPD se refirió al tema en el podcast Polos Opuestos, de radio El Conquistador, oportunidad en la que descartó que su alejamiento de la estación televisiva tenga que ver con una posible incorporación al comando de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara.

Al referirse al motivo que lo llevó a decidir alejarse de TVN, Francisco Vidal apuntó a la columna de opinión Se quieren robar la elección, que el asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, publicó en el diario La Tercera.

“Me pareció una falta de respeto a los seis directores que no estarían cumpliendo su misión, si se deduce de las opiniones de Valenzuela de que yo estaría manipulando el canal, porque significa que tengo seis cosas ahí que no reaccionan, y hemos hecho un trabajo muy intenso y bastante acordado”, dijo.

También dijo que “cuando a uno le dicen que está manipulando la información, que no hay credibilidad en el noticiero central, ni en los paneles, los afectados son los periodistas en su ética profesional, y eso me llevó a elaborar la idea de renunciar“.

El paso a paso de la renuncia de Francisco Vidal a TVN

Más adelante, Francisco Vidal relató cómo concretó su renuncia a TVN y, en ese sentido, explicó que le hizo saber su decisión al presidente Gabriel Boric a través de “una carta formal”.

“Para que ustedes sepan, la vinculación de TVN como empresa autónoma con La Moneda es a través de la ministra secretaria general de Gobierno (Camila Vallejo), así que la carta al presidente fue por esa vía“, detalló.

“Después, una vez que acredité que la carta había llegado y que había sido recepcionada, cumplí otro hito que es importante: le informé al comité ejecutivo en pleno (de TVN), a los tres sindicatos de trabajadores en pleno y, finalmente, como corresponde, le informé al directorio“, añadió.

Sostuvo a la vez que las tres instancias antes mencionadas pueden dar testimonio de “mi obsesión por el pluralismo y las garantías, demostrado con hechos“.

Además, descartó de plano que su renuncia se vincule a una incorporación al comando de Jeannette Jara, aunque admitió que “yo sigo militando en mi partido (PPD) y obviamente voy a ayudar a los candidatos de mi partido“.

“Además, yo sigo con mi vida en la universidad y con este gran programa, que vamos a cumplir 10 años”, concluyó Francisco Vidal.