Justicia zanja polémica y ordena inscribir compraventa de ex clínica Sierra Bella

El 19° Juzgado Civil de Santiago zanjó la polémica generada por la ex clínica Sierra Bella y ordenó la inscripción pública de compraventa del inmueble, que ahora deberá ser comprado por la Municipalidad de Santiago, tras el acuerdo firmado en 2023, bajo la administración de Irací Hassler (PC).

Esto, tras el reclamo presentado por la Inmobiliaria San Valentino SpA para que se concrete la operación comercial, empresa que celebró la decisión de la Justicia.

“Cabe recordar que, en la arista penal del caso, a cargo de Nelson Salas, se estableció que no hubo actos de corrupción y que la empresa simplemente vendió una propiedad destinada por su naturaleza a un recinto de salud. Tal como fue autorizado por el Concejo Municipal de Santiago en 2023, el inmueble fue adquirido para habilitar un Cesfam, decisión que llevó a San Valentino a desistir de su proyecto original de mayor envergadura en esa zona”, expresó la firma en una declaración pública.

En esta línea, la Inmobiliaria recalcó que “tanto la empresa como los vecinos fueron arrastrados a una maraña de acusaciones políticas cruzadas y estrategias dilatorias impulsadas por la entonces alcaldesa Irací Hassler y su equipo. La actual administración tiene hoy la oportunidad de enmendar el rumbo, cambiar la postura de la administración Hassler y evitar un daño mayor a la compañía y la comunidad”.

“Esta decisión judicial confirma que, frente a intentos artificiosos de obstruir los efectos de actos válidamente celebrados, el respeto a la ley debe prevalecer. La justicia civil, luego de una reposada reflexión, ha valorado los hechos en su mérito, reconociendo que nadie puede ir contra sus propios actos, ni desistirse unilateralmente de un acto legalmente celebrado, y que la libre circulación de bienes es un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico”, puntualizó la empresa.

Ex clínica Sierra Bella: los descargos de Desbordes en contra de Hassler

Tras conocer esta decisión judicial, el alcalde Mario Desbordes declaró en un comunicado que “el fantasma de la desastrosa gestión de Irací Hassler sigue rondando en la finanza del municipio y en el dinero de todos los vecinos de Santiago. Son miles de millones de pesos los que están en juego producto de su pésima gestión y de las acciones que realizó cuando era alcaldesa, de las que no se hace responsable”.

Desbordes profundizó sus palabras contra Hassler, recordando que “celebró con champaña porque había sido sobreseída temporalmente. Esta cuestión podría reabrirse, sobreseída en materia penal, pero al mismo tiempo, nada dice respecto de lo que sigue sucediendo, como lo que acaba de pasar hoy, en donde un tribunal, un juzgado civil, estaría acogiendo la solicitud de inscribir la compraventa”.

El alcalde de Santiago se lamentó que en caso de ratificarse la decisión del 19° Juzgado Civil, la municipalidad “deberá pagar 8 mil millones por algo que vale 2 mil millones de pesos. Evidentemente que hay una actitud inaceptable de parte del vendedor y vamos a buscar todas las acciones, incluso penales, respecto del vendedor. No es lógico, no es razonable vender en 8.000 lo que vale 2.000, ni tampoco es aceptable que un tribunal pretenda que no podemos ser parte en una causa en donde el municipio está evidentemente arriesgando sus finanzas”.