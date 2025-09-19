Secciones
Revista D Newsletters
País

Segundo balance de Carabineros en Fiestas Patrias: seis muertos y más de 160 accidentes en carreteras

Hasta la fecha hay 149 detenidos; 122 por conducir bajo la influencia del alcohol y 27 por consumo de drogas

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Carabineros entregó este viernes su segundo balance de tránsito por Fiestas Patrias, informando que desde el miércoles 17 de septiembre se han registrado seis personas fallecidas y 166 siniestros viales a nivel nacional.

El general Víctor Vielma, jefe de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, lamentó las cifras, señalando que “seis compatriotas han perdido la vida durante estas celebraciones”. Según detalló, las principales causas fueron tres atropellos, una colisión y un choque.

En cuanto a los controles realizados, Carabineros ha fiscalizado a más de 34.500 conductores, aplicando más de 9.500 pruebas de alcotest y narcotest.

Estas acciones derivaron en 149 detenidos; 122 por conducir bajo la influencia del alcohol y 27 por consumo de drogas, además de más de 1.000 infracciones de tránsito cursadas.

El balance de Carabineros en Fiestas Patrias también incluye 108 personas lesionadas en distintos accidentes, y se informó que más de 860 mil vehículos han salido desde la Región Metropolitana desde el viernes 12 de septiembre, lo que ha generado una alta congestión y mayores desafíos en seguridad vial.

En tanto, para el regreso a Santiago, que está programado principalmente para el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, se volverán a implementar las mismas medidas en las principales vías de acceso a la capital, incluyendo el peaje a luca que puedes revisar EN ESTE LINK.

Notas relacionadas