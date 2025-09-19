Segundo balance de Carabineros en Fiestas Patrias: seis muertos y más de 160 accidentes en carreteras

Hasta la fecha hay 149 detenidos; 122 por conducir bajo la influencia del alcohol y 27 por consumo de drogas

Carabineros entregó este viernes su segundo balance de tránsito por Fiestas Patrias, informando que desde el miércoles 17 de septiembre se han registrado seis personas fallecidas y 166 siniestros viales a nivel nacional.

El general Víctor Vielma, jefe de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, lamentó las cifras, señalando que “seis compatriotas han perdido la vida durante estas celebraciones”. Según detalló, las principales causas fueron tres atropellos, una colisión y un choque.

En cuanto a los controles realizados, Carabineros ha fiscalizado a más de 34.500 conductores, aplicando más de 9.500 pruebas de alcotest y narcotest.

Estas acciones derivaron en 149 detenidos; 122 por conducir bajo la influencia del alcohol y 27 por consumo de drogas, además de más de 1.000 infracciones de tránsito cursadas.

El balance de Carabineros en Fiestas Patrias también incluye 108 personas lesionadas en distintos accidentes, y se informó que más de 860 mil vehículos han salido desde la Región Metropolitana desde el viernes 12 de septiembre, lo que ha generado una alta congestión y mayores desafíos en seguridad vial.

En tanto, para el regreso a Santiago, que está programado principalmente para el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, se volverán a implementar las mismas medidas en las principales vías de acceso a la capital, incluyendo el peaje a luca que puedes revisar EN ESTE LINK.