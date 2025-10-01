Imacec de agosto: por qué la minería incidió en el bajo crecimiento económico

Según dio a conocer el Banco Central, el país creció solo un 0,5%, muy por debajo de las expectativas.

El Banco Central dio a conocer el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente al mes de agosto, el cual creció un 0,5%, muy por debajo de las expectativas. Expertos apuntaban a que en el octavo mes del año, dicha cifra superaría el 1%.

La serie desestacionalizada disminuyó 0,7% respecto del mes precedente y aumentó 1,3% en doce meses. Además, el instituto emisor destacó que este mes registró un día hábil menos que agosto de 2024.

Este resultado, explicaron, se debe al crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. En tanto, la caída del Imacec de agosto en términos desestacionalizados fue determinada por los servicios y la minería.

En el detalle, como la producción de bienes cayó 3,4% en términos anuales, el resultado fue determinado por el retroceso de 8,6% de la minería, en particular, por una menor extracción de cobre.

En tanto, el resto de bienes presentó una disminución de 0,8%, por una caída en el valor agregado de la generación eléctrica. Por su parte, la industria creció 0,5%, donde se compensó “una mayor elaboración de alimentos con un desempeño negativo de la industria química”.

El aumento del comercio durante agosto

A diferencia de lo ocurrido con la minería, en el detalle del Imacec de agosto se destacó que la actividad comercial presentó un aumento de 3,9% en términos anuales.

Todos sus componentes presentaron resultados positivos, como el comercio minorista, seguido del mayorista. El primero fue impulsado por las ventas realizadas en supermercados, grandes tiendas, almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online. En tanto, en el comercio mayorista crecieron las ventas de alimentos y vestuario.

Por su parte, el comercio automotor registró un aumento en los servicios de mantenciones y en las ventas de vehículos.