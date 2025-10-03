Fitch Ratings y el desafío de la próxima elección presidencial: “Tiene que crecer muchísimo más”

El Codirector de Calificación de América de Fitch Ratings, Richard Francis, aseguró que “Chile todavía tiene la clasificación más alta en América Latina”.

La clasificadora de riesgo Fitch Ratings realizó el evento Fitch On, en el cual revisó las proyecciones de crecimiento económico de Chile y explicó sus razones por las que el país mantuvo su calificación de bonos soberanos en AA- con perspectiva estable.

El evento -en el que participó EL DÍNAMO– estuvo encabezado por el Codirector de Calificación de América de Fitch Ratings, Richard Francis, quien aseguró que “Chile todavía tiene la clasificación más alta en América Latina”, aunque precisó que el mayor desafío para mantener ese estándar será el desarrollo del crecimiento económico.

Francis destacó que el país tiene como fortaleza que su nivel de deuda versus PIB “sigue bastante baja, en comparación a la mediana, es como 42%, subiendo de a poco, pero todavía es uno de los más bajos en América Latina”, explicó.

El ejecutivo agregó que de cara al proceso eleccionario, será clave la gobernanza del país y mantener su fortaleza. “En términos de debilidades, el PIB per cápita en Chile es casi la mitad de la mediana y con un crecimiento del 2,5%… tiene que crecer muchísimo más”, aseguró.

Respecto al camino político, Francis señaló que entre los tres postulante más fuertes a ocupar La Moneda en 2026, Jara, Kast y Matthei; “pensamos que ninguno de los candidatos va a cambiar mucho la regla fiscal, probablemente van a tomar en cuenta el techo del 45% y van a ser prudentes en el lado fiscal”.

“Pero claro, que hay retos, porque en el caso de Kast, quiere recortar tasas corporativas de impuestos, por ejemplo, y en el caso de Jara, quiere incrementar el gasto público, y eso puede presionar el lado de gastos”, agregó.