Las propuestas del Consejo Fiscal Autónomo al Gobierno para solucionar la deuda fiscal

Existe una probabilidad cercana al 50% de que el nivel prudente de deuda sea sobrepasado en 2027.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) encendió nuevas alarmas sobre la situación de deuda fiscal. De acuerdo con el informe presentado al Congreso, “el país se encamina a un tercer incumplimiento consecutivo de la meta de Balance Estructural (BE)”.

El CFA plantea que esto ocurre en un contexto en que el plan de acciones correctivas del Ejecutivo para retornar a una situación fiscal sostenible no ha avanzado según lo comprometido.

En el documento evidencia un cuadro de estrés fiscal prolongado, reflejado en déficits estructurales persistentes, espacios fiscales restringidos, un acercamiento de la deuda a su nivel prudente, y riesgos en el corto y mediano plazo.

“En este contexto, el Consejo indica que se requiere un esfuerzo fiscal mayor para minimizar el desvío de la meta de BE en 2025, cumplirla en 2026 y no superar el nivel prudente de deuda (fijado en un 45% del PIB), con el fin de recuperar la credibilidad fiscal, mediante un compromiso claro de todos los actores políticos.”, añadieron.

El organismo autónomo hizo un llamado a reflexionar respecto a los cambios de metas fiscales que ha aplicado el Gobierno, aludiendo a causas extraordinarias y los incumplimientos ex post de esas metas.

“La Ley que Promueve la Responsabilidad y Transparencia en la Gestión Financiera del Estado en 2024 buscaba precisamente fortalecer la disciplina y establecer mecanismos que permitieran corregir oportunamente los desajustes durante el año o, en su defecto, compensarlos en el siguiente mediante medidas correctivas. Sin embargo, este marco institucional no ha resultado plenamente efectivo”, reza el informe.

El CFA realizó una serie de recomendaciones al Gobierno para solucionar la deuda fiscal entre las que se encuentran:

Reducciones de gasto corriente adicionales durante 2025 para minimizar el potencial incumplimiento de la meta de Balance Estrcutural.

Seguir fortaleciendo los procesos de proyección y monitoreo de ingresos fiscales.

Revisar sus metodologías del PIB no minero tendencial y del precio de referencia del cobre, del ajuste cíclico y de los supuestos del precio del cobre y;

Avanzar en una agenda para el fortalecimiento de la gestión y eficiencia del gasto público.

También presenta en este informe sus proyecciones del nivel que podría alcanzar la deuda pública en el mediano y largo plazo. En base a este trabajo, concluyó que, si bien su trayectoria central en el escenario base se ubica levemente por debajo del nivel prudente de deuda, existe una probabilidad cercana al 50% de que este sea sobrepasado en 2027.

A juicio del CFA, esta situación no debe conducir a cambiar el nivel prudente por uno más alto, lo que debilitaría la señal de disciplina fiscal y podría erosionar la credibilidad de la regla ante los mercados, sobre todo considerando la rapidez con que la deuda ha aumentado en los últimos años, el crecimiento de los gastos en intereses (en vez de financiar políticas sociales) y el riesgo de repetir episodios previos de deterioro que derivaron en rebajas de la calificación crediticia.

A ello se suma que los fondos soberanos enfrentan niveles que limitan su capacidad de cumplir con los objetivos para los que fueron creados. Por ello, sostiene que se requieren reglas claras, para establecer metas y estrategias de recomposición gradual de ambos fondos, dado que la acumulación de activos da mayor certeza sobre la capacidad del país para enfrentar contingencias y compromisos en el largo plazo.