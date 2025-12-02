Bajo el promedio mundial: OCDE y por qué bajó sus proyecciones de crecimiento para Chile

El organismo reveló un nuevo informe titulado Perspectivas Económicas, donde se refirió al caso de nuestro país.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitió un nuevo informe titulado Perspectivas Económicas de la OCDE en el que modificó las proyecciones para Chile.

Por un lado, mantuvo que el país crecerá un 2,4% este 2025, pero con respecto a lo que se viene en años posteriores, en comparación a lo anunciado en junio, las cifras bajaron.

Según el organismo, en 2026 el PIB nacional ya no crecerá un 2,4% sino que un 2,2%. Respecto al 2027, las perspectivas se ubican cercano a un 2,2%.

Con esto, según las proyecciones, Chile tendrá un crecimiento sobre el promedio OCDE y bajo la media mundial.

En sus argumentos señalaron que el consumo se “moderará, pero seguirá respaldado por el aumento de los ingresos reales y el empleo. Se espera que la inversión disminuya, pero se mantenga sólida“.

Sobre la inflación cree que seguirá a la baja y en 2026 cerrará en un 3%. Aún así espera que se realicen recortes en la Tasa de Política Monetaria (TPM) para que llegue a cerca del 4% en 2027. “Las exportaciones netas contribuirán positivamente al crecimiento durante 2026-27”, consignaron.

“A pesar de los recientes esfuerzos por cumplir la regla fiscal, Chile necesita reforzar los ingresos y mejorar aún más la eficiencia del gasto público, entre otras cosas mediante la revisión del gasto, la limitación del crecimiento del gasto corriente y la ampliación de la base impositiva”, agregó.