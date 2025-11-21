IVA a los medicamentos: OCDE asegura que Chile es una de las excepciones a la rebaja de impuestos

La mayoría de los países miembros de la OCDE aplican impuestos al consumo reducidos a diferentes bienes y servicios, con la excepción de Chile.

Finalizada la primera vuelta, la candidata del Partido Comunista (PC), Jeanette Jara, señaló que una de las propuestas que quería adoptar de Franco Parisi, tercero en las preferencias, era la rebaja o eliminación del IVA a los medicamentos.

Esta no es la primera vez que se propone una rebaja del impuesto al consumo, particularmente a los medicamentos. En el año 2018, los parlamentarios dijeron estar “abiertos” a eliminar el arancel. De la mano de Ley de Fármacos II que se debatía en ese momento, la comisión de Salud presidida entonces por Juan Luis Castro dijo que la medida parecía “sensata”.

La idea se retomó en 2022 y también en 2025, cuando representantes de la oposición volvieron a elevar la petición, que toma vuelo de la mano de las propuestas de la candidata PC.

Respecto a ponerlo en agenda, el representante del candidato José Antonio Kast, el exministro Felipe Larraín, descartó la idea.

El senador Juan Luis Castro comentó a EL DÍNAMO que “nunca el Ejecutivo se ha allanado, en ningún gobierno a revisar el IVA para medicamentos. Parece una piedra sagrada de recaudación.”

¿Qué impuestos se cobran a medicamentos?

Es clave recordar en qué condiciones pagan impuestos los medicamentos en Chile.

“En materia tributaria interna, el Artículo 13, N° 5, del D.L. N° 825, exime de IVA a los medicamentos solo cuando sean suministrados por hospitales, dependientes del Estado o de las universidades reconocidas por éste, como parte de la prestación de salud y cobrados en el precio de ésta, como remuneración de la prestación de servicios que utilizó como insumo los referidos medicamentos”, recuerda un informe de Departamento de Extensión y Publicaciones del Congreso.

Por el contrario, el resto del consumo de medicamentos paga IVA, independiente quién esa el vendedor (laboratorio, farmacia u hospital, por ejemplo) y tampoco diferencia entre enfermedades catastróficas o si se encuentra o no cubierta por las Garantías Explícitas en Salud (GES).

Existe un tercer caso de pago de impuestos que ha sido debatido incluso en casos judiciales, que es la importación de medicamentos. La ley establece que están exentos de pago solo si son parte del equipaje personal del viajero en “cantidades apropiadas” y con un valor FOB inferior a US$ 100.

De lo contrario, deben pagar el impuesto al consumo y además requerir las autorizaciones respectivas del Instituto de Salud Pública (ISP).

¿Pagamos poco o mucho impuesto?

De acuerdo con la OCDE, la mayoría de los países miembros aplican impuestos al consumo reducidos a diferentes bienes y servicios, con la excepción de Chile. Uno de los principales motivos es promover la equidad.

“La mayoría de los países también aplican tasas reducidas de IVA o exenciones a los suministros de salud y medicina, la educación y la vivienda. Las tasas reducidas de IVA también pueden utilizarse para estimular el consumo de bienes meritorios (como productos culturales), promover actividades intensivas en mano de obra a nivel local (por ejemplo, el turismo) o abordar externalidades ambientales”, detalla la OCDE.

El IVA reducido en medicamento y salud

Algunos ejemplos del tratamiento de impuestos en medicamentos en el mundo según los datos del informe Consumption Tax Trends 2024 de la OCDE.

Alemania , los servicios médicos (si no están exentos), los equipos para discapacitados y los productos de higiene femenina tienen IVA del 7%.

, los servicios médicos (si no están exentos), los equipos para discapacitados y los productos de higiene femenina tienen IVA del 7%. España, tiene IVA reducido de 4% en medicamentos y otros dispositivos médicos para uso humano y ciertos suministros para discapacitados, productos de higiene femenina, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales

tiene IVA reducido de 4% en medicamentos y otros dispositivos médicos para uso humano y ciertos suministros para discapacitados, productos de higiene femenina, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales En Australia no se aplica IVA a los servicios médicos y muchos servicios de salud relacionados, como seguros de salud, ayudas médicas, bienes que tienen un beneficio para la salud, como ciertos productos menstruales o protectores solares, y suministros para discapacitados.

no se aplica IVA a los servicios médicos y muchos servicios de salud relacionados, como seguros de salud, ayudas médicas, bienes que tienen un beneficio para la salud, como ciertos productos menstruales o protectores solares, y suministros para discapacitados. Canadá no aplica IVA a medicamentos recetados y ciertos dispositivos médicos.

no aplica IVA a medicamentos recetados y ciertos dispositivos médicos. En Bélgica , los productos farmacéuticos tienen un IVA del 6%.

, los productos farmacéuticos tienen un IVA del 6%. En Colombia los medicamentos de uso humano y animal no tienen IVA. Tampoco las consultas médicas e imágenes diagnósticas. Para cirugías, se aplica IVA del 5%.

los medicamentos de uso humano y animal no tienen IVA. Tampoco las consultas médicas e imágenes diagnósticas. Para cirugías, se aplica IVA del 5%. En Finlandia , los productos farmacéuticos pagar 10% de impuestos.

, los productos farmacéuticos pagar 10% de impuestos. Francia aplica 2,1% de tasa los productos farmacéuticos.

aplica 2,1% de tasa los productos farmacéuticos. En Grecia se cobra 6% IVA para productos farmacéuticos y vacunas.

se cobra 6% IVA para productos farmacéuticos y vacunas. En Hungría , los productos farmacéuticos tienen un 5% de IVA.

, los productos farmacéuticos tienen un 5% de IVA. Itali a cobra IVA del 4% a los medicamentos y productos de salud.

a cobra IVA del 4% a los medicamentos y productos de salud. En Letonia , los productos farmacéuticos tienen IVA del 12%.

, los productos farmacéuticos tienen IVA del 12%. En Países Bajos , a los medicamentos se les aplica un IVA del 9%.

, a los medicamentos se les aplica un IVA del 9%. En Portugal , los productos farmacéuticos y los servicios médicos (si no están exentos) tienen IVA del 6%.

, los productos farmacéuticos y los servicios médicos (si no están exentos) tienen IVA del 6%. En Reino Unido , los medicamentos no tienen IVA.

, los medicamentos no tienen IVA. En Suecia no se aplica IVA a los medicamentos con receta.

no se aplica IVA a los medicamentos con receta. En Suiza, las medicinas tienen 2,6% de IVA.