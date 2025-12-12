Arturo Frei de Renta 4 y el escenario financiero del próximo gobierno: “Los primeros meses serán claves para ver dónde se encamina”

El gerente general de Renta 4 analiza las elecciones de este domingo y el impacto en el IPSA, que este año llegó a máximos históricos sobre 10.000 puntos.

Arturo Frei, gerente general de Renta 4, analiza en EL DÍNAMO el escenario postelectoral en la antesala de unos comicios decisivos en Chile —este domingo— donde se enfrentan dos candidaturas de énfasis muy marcados y que moverán las brújula de los mercado financieros.

El análisis llega en un año especialmente dinámico para el mercado local, con el IPSA alcanzando máximos históricos sobre los 10.000 puntos y registrando fuertes saltos tras hitos políticos y macroeconómicos. Según el ejecutivo, el verdadero examen para el nuevo gobierno será demostrar, en sus primeros meses, si seguirá una línea clara de disciplina fiscal y libre mercado.

– ¿Crees que los mercados ya asumieron el escenario electoral?

– Las probabilidades de que gane el candidato preferido por el mercado en términos de clima de inversión son muy altas. Por eso hoy hay poca incertidumbre. Es una situación distinta a la elección anterior, donde también había algo internalizado, pero la gran incógnita era la composición del Parlamento.

– ¿Qué desafíos o pruebas del nuevo gobierno observará el sector financiero?

– Es similar a lo que ocurrió en los gobiernos de Piñera 1 y Piñera 2. En el año electoral la bolsa subió con fuerza, pero luego, cuando no se cumplieron algunas expectativas —especialmente sobre reducir la deuda—, el mercado corrigió. Hoy el desafío ya no es quién será presidente, sino si efectivamente gobernará bajo principios de libre mercado.

– En América Latina hubo giros políticos que luego se moderan. ¿Crees que será la tónica en Chile?

– En este caso el resultado ha sido bastante acorde con lo que esperaba el mercado, por eso no hubo gran volatilidad. Si la derecha hubiese obtenido mayoría parlamentaria, probablemente el IPSA habría subido mucho más.

– ¿Una moderación en los cambios políticos tranquiliza al mercado?

– Las campañas suelen mostrar posturas más extremas y al gobernar aparece la moderación, pero eso no necesariamente tranquiliza al mercado. Depende de qué tipo de moderación se trate. Por ejemplo, a Piñera, ya electo, no se le valoró que el país siguiera endeudándose y que el gasto público mantuviera un ritmo insostenible. Lo mismo ocurrió en Argentina: cuando Milei mostró señales de moderación, el mercado reaccionó a la baja.

– ¿Los primeros meses serán clave para definir esa ruta?

– Totalmente. Las señales iniciales marcan rápidamente una tendencia y un carácter. En Argentina eso se vio muy pronto: el peso se apreció, la bolsa subió y el riesgo país cayó. En Chile, en experiencias anteriores, la moderación tras un giro político terminó generando el efecto contrario. Por eso los primeros meses serán determinantes para saber hacia dónde se encamina el nuevo gobierno.