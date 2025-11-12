Claves Ipsos: qué incide en que la mitad de los hogares chilenos no logren llegar a fin de mes

El sondeo dejó en claro que la gran mayoría de los hogares chilenos tiene deudas, más allá del nivel socioeconómico.

Casi la mitad de los hogares chilenos no logra llegar a fin de mes, y la situación se agudiza en aquellos en los que el ingreso mensual es menor a los 500 mil pesos mensuales, de acuerdo con lo revelado por el último sondeo de la empresa de investigación de mercados Ipsos.

Según indicó en su reporte, para realizar el sondeo consultó a 1.000 personas respecto de su presupuesto, estrategias para ahorrar, capacidad de ahorro y nivel de endeudamiento.

Al dar a conocer los resultados, Ipsos detalló que “el 45% de las personas consultadas indican que su hogar no alcanza a llegar a fin de mes con los ingresos disponibles“.

“Y esta situación se agudiza entre quienes perciben menos de $500.000 mensuales, donde el 61% declara no alcanzar a cubrir sus gastos”, complementó.

Apuntó a la vez que el 11% de los hogares ya no contaría con ingresos al día 15 de cada mes, mientras que en el día 20 del mes, el 31% de los hogares estaría en esa situación.

En cuanto a los hogares cuyo ingreso es de $500.000 o menos, en el día 15 el 28% ya no contarían con presupuesto, en tanto que en el día 20 el 48% estaría en esa situación.

Más factores por los que hogares chilenos no llegan a fin de mes

El sondeo también dejó en claro que entre quienes se ven más complicados para llegar a fin de mes se encuentran las mujeres (54%), a las que se suman las personas que residen en hogares de los segmentos C3 y D (54%).

Como una forma de compensar esta situación, según el estudio de Ipsos, durante el año 2025 el 89% de los hogares afirmó haber intentado reducir sus gastos, principalmente eligiendo marcas más económicas (62%), evitando comer fuera de casa (58%) y limitando la compra de ropa (56%) o actividades de entretención (55%).

Por otra parte, ahorrar sigue siendo un desafío para la mayoría de los hogares chilenos, ya que únicamente un 19% declaró contar con ingresos que le permiten guardar dinero cada mes, mientras que el 78% afirmó que su presupuesto no alcanza para hacerlo.

Dicha capacidad de ahorro mejora en los hogares con ingresos más altos, llegando a un 33% entre quienes perciben más de $1.500.000 mensuales.

La gran mayoría de los hogares tiene deudas

Por el contrario, el 72% de los consultados declaró que en su hogar existen deudas, una situación que es transversal sin importar el nivel socioeconómico o la zona de residencia.

A nivel individual, el 69% de las personas reconoció tener deudas personales, proporción que aumenta entre las mujeres (73%) y las personas de 30 a 50 años (82%). A ello se suma que, de las personas que admiten tener deudas, el 43% indica que estas son mayores que al inicio de este año.

“Las deudas son una constante en los hogares del país, más allá del nivel socioeconómico del hogar, de la zona de residencia o del ingreso del hogar. Y también lo son a nivel personal, alcanzando a 73% de las mujeres, cifra mayor que los hombres. Y la mitad de las personas jóvenes declara tener deudas personales. Esto impone una fuerte presión, donde emergen sentimientos de angustia, afectando la salud mental de las personas en el país”, apuntó Alejandra Ojeda, directora de Estudios Púbicos de Ipsos Chile.

El sondeo también dejó en claro que si se debe priorizar a fin de mes algún pago en el hogar, los hogares señalan que las tres que pagarían serían la cuenta del agua (60%), el gasto en supermercado (55%) y la cuenta de la luz (49%).