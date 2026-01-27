Shein, AliExpress y Temu siguen en la mira: qué viene ahora para el SII tras recaudar más de $37 mil millones con el IVA a compras internacionales

Shein, Aliexpress, Temu, Amazon y Ebay fueron las plataformas que más recaudaron desde el inicio de la aplicación de esta medida.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer los resultados obtenidos en el primer trimestre de la aplicación del IVA a las compras internacionales y nacionales de hasta 500 dólares en aplicaciones extranjeras y nacionales, la cual comenzó a aplicarse el pasado 25 de octubre.

En total, fueron más de 41 millones de dólares, equivalentes a más de 37.110 millones de pesos, lo que recaudó el organismo a partir de las declaraciones presentadas por aquellas plataformas inscritas, las cuales tienen que ser presentadas cada tres meses. Por lo mismo, esta cifra corresponde a los últimos cinco días de octubre, noviembre y diciembre.

El SII, en esta oportunidad, recibió un total de 23 declaraciones del denominado IVA a Bienes y las cinco plataformas que más aportaron a la recaudación son Shein, Aliexpress, Temu, Amazon y Ebay.

Para la directora (S) del SII, Carolina Saravia, “estos resultados son fruto del trabajo desarrollado en conjunto con las distintas plataformas internacionales que representan la mayor cantidad de transacciones de bienes por hasta 500 dólares, las que están cumpliendo voluntaria y responsablemente con esta medida“.

“Esto es especialmente relevante si consideramos que la promoción del cumplimiento tributario voluntario es fundamental para que, como Servicio, podamos enfocar nuestros esfuerzos de fiscalización en quienes deliberadamente buscan no cumplir sus obligaciones tributarias“, agregó.

Además, recalcó que esta medida permite contribuir al combate contra la evasión que pueda estar asociada al comercio informal. Junto con eso, también ayuda a avanzar en igualar la cancha para los contribuyentes nacionales que cumplen sus obligaciones tributarias.

¿Qué viene ahora?

Tras estos resultados obtenidos por la aplicación del IVA a compras internacionales de hasta 500 dólares, el SII debe revisar que las declaraciones y el pago del impuesto sean consistentes con la información de las ventas y de los envíos.

Esta tarea se realizará con la información que reciben de los bancos sobre las transacciones de bienes realizadas a través de tarjetas de crédito, débito, u otros sistemas de pago similares. A ello se suma los datos que entrega Aduana respecto de los envíos que señalan venir con el IVA cobrado desde el origen por la plataforma extranjera.

“Con la información que estamos recibiendo, podremos monitorear la inscripción y controlar el correcto pago de este impuesto por parte de estas plataformas, a través de procesos automatizados diseñados y construidos con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la mayor recaudación directa que se comienza a obtener con la implementación del IVA a los bienes por hasta 500 dólares”, dijo Saravia.