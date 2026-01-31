“A pesar de la gravedad de los números…”: el optimismo de Jorge Quiroz pese a déficit fiscal

El futuro ministro de Hacienda recalcó que cumplirán con las medidas como “detener el despilfarro” y los abusos.

El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al déficit fiscal que dio a conocer el Gobierno de Gabriel Boric, el cual llegó al 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), unos $9,5 billones, superando el pronóstico del 2,0% que se hizo en el último Informe de Finanzas.

En un punto de prensa desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) junto al equipo económico de Kast, el sucesor de Nicolás Grau indicó que “la disciplina fiscal va a pasar por detener el despilfarro, por poner coto a los abusos, por detener y terminar con las contrataciones políticas. En definitiva por devolverle al Estado de Chile la estatura, la altura de miras y la seriedad que corresponda”.

Quiroz aseveró que en el próximo Gobierno, “detrás hay un trabajo serio y va a estar acompañado por otras medidas de nuestro programa, que apuntan a recuperar el crecimiento, porque el crecimiento es fundamental para recuperar los ingresos fiscales también”.

“Desde luego, tenemos un conjunto de otras medidas que ustedes ya han escuchado: terminar con la maraña regulatoria y devolverle a Chile el atractivo como pueblo de inversión internacional“, añadió.

Pese al panorama por el déficit fiscal, Jorge Quiroz indicó que “estamos tranquilos a pesar de la gravedad de los números y más temprano que tarde vamos a ir caminando de menos a más para devolverle la certeza y la esperanza a nuestros compatriotas en un futuro mejor”.