Viña Concha y Toro entra a la Provenza con Maison Mirabeau, uno de los rosé más reconocidos del mundo

Viña Concha y Toro, a través de su filial VCT Europe, anunció la firma de un acuerdo para adquirir Maison Mirabeau, una de las marcas líderes de vinos rosé de la Provenza francesa, en una operación que -sujeta a la aprobación del regulador francés- permitirá a la compañía chilena ingresar a uno de los orígenes más prestigiosos y demandados por los consumidores a nivel global.

La operación marca un nuevo hito en la estrategia premium y de diversificación de orígenes de Viña Concha y Toro, que suma Francia a su presencia productiva en Chile, Argentina, Estados Unidos, España y México.

Fundada en 2010 por Jeany y Stephen Cronk, Mirabeau nació como un proyecto profundamente personal. En plena crisis financiera global, la familia dejó Londres y se instaló en un pueblo de la Provenza con un objetivo claro: crear vinos rosé de clase mundial que reflejaran el estilo de vida, la elegancia y la frescura de la región. Sin hablar francés y partiendo desde cero, construyeron una marca que hoy es referencia internacional del rosé premium.

Ventas en 40 países

En poco más de una década, Maison Mirabeau se consolidó como una de las marcas más queridas de rosé provenzal en mercados como el Reino Unido, Países Bajos, Australia y, más recientemente, Estados Unidos. Actualmente, es el principal proveedor de rosé de la Provenza en el canal on trade del Reino Unido y sus vinos se comercializan en más de 40 países.

“Maison Mirabeau es mucho más que una inversión para Viña Concha y Toro; es una expresión concreta de nuestra convicción en el futuro del vino y en la premiumización como camino hacia un crecimiento sostenible”, señaló Eduardo Guilisasti, CEO de Viña Concha y Toro. “Su marca abre la puerta a un origen altamente relevante y nos une con fundadores con quienes compartimos una visión común, profundamente comprometida con la calidad y el respeto por el medio ambiente”.

La adquisición contempla mínimos cambios operacionales. Concha y Toro respetará los acuerdos de distribución vigentes y mantendrá intacta la identidad de marca de Mirabeau. Stephen Cronk continuará como CEO, liderando al equipo actual para asegurar continuidad y excelencia en la elaboración de los vinos.

“Desde que lanzamos Mirabeau en el garaje de nuestra casa en Cotignac, hemos puesto el corazón en construir una marca de rosé de clase mundial”, comentó Stephen Cronk. “Unirnos a Viña Concha y Toro nos permitirá acelerar nuestro crecimiento comercial y avanzar más rápido en nuestros objetivos medioambientales, manteniendo intactos nuestros valores y nuestra esencia”.

La sostenibilidad es uno de los pilares que unen a ambas compañías. Tanto Viña Concha y Toro como Maison Mirabeau cuentan con certificación Empresa B. Además, Domaine Mirabeau es el primer viñedo en Francia con certificación Regenerative Organic Certified®, mientras que Stephen Cronk es cofundador de la Regenerative Viticulture Foundation, organización de la cual la viña chilena ya era colaboradora.

“En un contexto desafiante para la industria del vino, esta decisión reafirma nuestro optimismo en el futuro del sector y en el vino como un producto cultural único e irreemplazable”, agregó Guilisasti.