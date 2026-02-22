Cadem: 40% considera que la medida económica más importante para el Gobierno de Kast es el recorte del gasto fiscal de US$6 mil millones

Aún así, quienes se sometieron al estudio consideraron que esta medida será la más difícil de implementar.

Tras los negativos resultados que dejó el déficit fiscal, la encuesta Plaza Pública de Cadem consultó cuál es la medida económica más importante que tiene que tomar el Gobierno de José Antonio Kast a partir del próximo 11 de marzo.

Quienes se sometieron al estudio, un 40% se inclinó por el recorte del gasto fiscal por 6 mil millones de dólares. A él le siguió destrabar inversiones por 12 mil millones de dólares (28%) y bajar el impuesto a las empresas de 27% a 23% al 2029 (22%).

También mencionaron reformar la Dirección del Trabajo (17%), crear una oficina destinada a agilizar la inversión (13%), crear un comité económico permanente en La Moneda (12%), revisar el alza del salario mínimo para disminuir el costo sobre las pymes (12%), el nuevo modelo de indemnización flexible a todo evento (9%) y la digitalización del Ministerio del Trabajo (7%).

Pese a que el recorte del gasto fiscal fue elegida la medida económica más importante, la encuesta Cadem también consignó que es la más difícil (70%). Junto con ella está el nuevo modelo de indemnización flexible a todo evento (62%) y revisar el alza del salario mínimo para disminuir el costo sobre las pymes (62%).

Entre las más fáciles de abordar se eligió crear un comité económico permanente en La Moneda (57%), crear una oficina destinada a agilizar la inversión (56%) y digitalizar el Ministerio del Trabajo (52%).