“Salió arrancando”: oposición apunta a responsabilidad de Mario Marcel por déficit fiscal

Diversas voces de la oposición aseveraron que la situación fiscal que enfrentará el gobierno de Kast es responsabilidad del ex titular de Hacienda.

El déficit fiscal estructural que dejará el Gobierno de Gabriel Boric a la administración de José Antonio Kast, que llegará a USD 13.200 millones, ha hecho que la oposición no descarte la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Sin embargo, los dardos ahora también apuntan a quien fue su antecesor en el cargo, Mario Marcel, como gran responsable de no cumplir la meta de 1,1 del PIB y que ésta supere el 3,5%, y que dejó el gabinete en agosto del año pasado.

Ruth Hurtado, secretaria general de Republicanos, indicó a radio Duna que “el responsable político, primero, es (Mario) Marcel. Por otro lado, también podríamos decir que es el presidente (Gabriel Boric), pero hoy día quien da la cara es precisamente el ministro Grau”.

“Es lamentable que esto quede sin ninguna sanción de responsabilidad política. No puede ser que los políticos, cuando cometen este tipo de horrores, ya no son errores, se queden sin ninguna sanción”, acusó Hurtado.

Sus palabras fueron respaldadas por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), que en CNN Chile agregó que “sabemos que esto no es solo la responsabilidad del ministro Grau; yo diría que gran parte de esta responsabilidad es del ex ministro Marcel”.

Pero Pérez lamentó que “el ministro Marcel arrancó tempranamente, hace ya casi seis meses, que es justamente el tiempo que es para acusarlo y los datos los tenemos hoy día con claridad”.

Más dura con el ex titular de Hacienda fue la diputada Pamela Jiles (PDG), quien en redes sociales lanzó que “Mario Marcel fue un ministro de Hacienda nefasto, ineficiente, con los peores resultados posibles…Y más encima salió arrancando de la acusación constitucional que merece”.