“Errores reiterados y significativos”: el lapidario informe del Consejo Fiscal Autónomo que explica el déficit en el Gobierno de Boric

El organismo fue crítico con el manejo de la actual administración y recalcó en la urgencia de corregir el camino económico.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) dio a conocer su informe respecto del manejo fiscal que tuvo el Gobierno de Gabriel Boric y donde explica, además, cómo se llegó al déficit de 3,6%.

En el Informe sobre el desvío de la meta de Balance Estructural de 2025 consignaron que el balance estructural llegó a un desvío de 2,5 pp del PIB respecto de la meta original de -1,1% del PIB. Esto también significa un desvío de 2,0 pp respecto de la meta vigente de -1,6% del PIB.

Dichas cifras son “la profundización de los problemas de desajuste fiscal de los últimos tres años y que no se trata de una situación transitoria”, sino que, también, refleja que “la magnitud de este desvío es elevada en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios“.

Esto, también, “responde principalmente a errores reiterados y significativos en la proyección de los ingresos efectivos, a modificaciones en el nivel de los ajustes cíclicos, a un ajuste del gasto insuficiente durante el año, el que además superó el nivel comprometido en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2025, el que ya incorporaba el recorte asociado al Acuerdo Marco y el ajuste administrativo anunciado en dicho informe, así como a la escasa efectividad del plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo”.

Por lo mismo, en su informe, el Consejo Fiscal Autónomo recalcó que “la persistencia de déficits estructurales elevados, la tendencia a la baja de los activos del Tesoro Público (TP) y el aumento sostenido del gasto por intereses configuran un escenario de estrés fiscal que refuerza la urgencia de retomar una senda creíble y verificable de consolidación fiscal“.

“Cualquier revisión a la baja de los ingresos estructurales, en principio, debiese ser compensada por una corrección proporcional del gasto u otras vías disponibles durante el año, a fin de mantener el cumplimiento de la meta fiscal”, añadieron.

Al respecto, insistió en una propuesta que cuente con un balance equilibrado entre mayor crecimiento económico potencial, reducción de la evasión y elusión de impuestos, nuevas fuentes de ingresos estructurales y mayor eficiencia o ajustes en el gasto público.

En ese escenario, la legislación indica que el Ministerio de Hacienda debe presentar “medidas correctivas para remediar el desvío en el IFP inmediatamente posterior al cierre definitivo del año fiscal, las que deberán ser presentadas ante las comisiones de Hacienda de ambas cámaras del Congreso Nacional y al CFA”.