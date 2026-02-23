Consejo Fiscal Autónomo concreta encuentro con el próximo ministro de Hacienda

La cita de carácter protocolar estuvo marcada por las declaraciones del presidente electo, quien apuntó a una “emergencia fiscal” en su mandato.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) concretó un encuentro protocolar con las próximas autoridades del Ministerio de Hacienda del gobierno de José Antonio Kast, encabezadas por Jorge Quiroz, en medio del debate por la “emergencia fiscal” a la que apeló la nueva administración.

La instancia, realizada en las dependencias del CFA, contó además con la participación del futuro Director de Presupuestos, José Pablo Gómez y de los asesores José Ignacio Llodrá y Alejandro Guin Po, y tuvo por objeto sostener un diálogo técnico sobre los desafíos fiscales futuros.

Tras la cita, Jorge Quiroz indicó que “valoramos el análisis técnico e independiente del Consejo Fiscal, cuyo trabajo constituye un insumo importante para el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal y la conducción responsable de las finanzas públicas, en línea con las prioridades definidas por el presidente electo”.

El futuro ministro de Hacienda reafirmó que “el Consejo tiene una muy importante labor fundamental en la institucionalidad fiscal de nuestro país y su insumo técnico constituye un aporte fundamental valor para el reordenamiento de las cuentas fiscales, objetivo que es central en el programa económico del presidente electo”.