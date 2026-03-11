Ministro del Trabajo enfrenta primer conflicto con la oposición tras anunciar “revisión” de Ley 40 Horas

Tomás Rau, uno de los grandes detractores de Boric en materia laboral, dejó ver que la norma frenaría la generación de empleo, encontrando el rechazo de la flamante oposición.

AGENCIA UNO

Tomás Rau, flamante ministro del Trabajo, enfrenta su primera gran polémica a solo horas de asumir oficialmente el cargo, tras anunciar que “revisarán” la implementación gradual de la Ley de 40 Horas.

Rau, otrora director del Instituto de Economía UC y uno de los grandes detractores de la administración de Boric en materia laboral, expresó que “está dentro de los planes revisar todo aquello que de alguna manera ha contribuido a frenar el empleo”.

Ante esto, fue consultado sobre la Ley 40 Horas, la cual consigna que a partir de abril se baje a 44 a 42 horas semanales, dejando en claro que “vamos a revisar aquellas cosas que están impidiendo que se genere más empleo porque tenemos una tasa de desempleo altísima por más de tres años”.

Tras el cambio de mando, el ministro Tomás Rau profundizó su postura, puntualizando que cualquier cambio a la norma legal deberá enfrentar una discusión parlamentaria.

“Estamos enfocados más en impulsar el empleo y reducir la informalidad en este momento, en este día que estoy asumiendo (…) nadie ha hablado de revocarlo (las 40 horas). Nosotros podemos revisar ciertos aspectos, eso se puede hacer y, por supuesto, en un diálogo consensuado en el Congreso y como corresponda”, argumentó.

Senadora Karol Cariola: Gobierno de Kast “parte de muy mala manera”

Ante estas palabras del ministro Rau, la senadora Karol Cariola (PC), una de las impulsoras de la Ley de 40 Horas, aseveró que el Gobierno de José Antonio Kast “parte de muy mala manera”.

La legisladora acusó que “el ministro que acaba de asumir hace algunos minutos ya esté relativizando la implementación de una política pública que no solamente fue acordada, materializada, respaldada transversalmente en el Congreso Nacional en los periodos anteriores, sino que además el propio presidente Kast, cuando era candidato, comprometió ante el país que no se iba a relativizar lo que ya estaba legislado”, comentó.

Según Karol Cariola, “nosotros hemos dicho que vamos a ser contribuyentes en todo lo que signifique avances para Chile, pero vamos a estar alerta en aquellas cosas que signifiquen un retroceso. Y las 40 horas laborales son un triunfo de los trabajadores, un avance significativo en materia laboral; es algo que tiene además amplio respaldo ciudadano, por lo tanto constituiría un engaño si finalmente este gobierno pretende relativizar o retroceder en aquello”.

La senadora opositora espera que esta polémica se aclare desde La Moneda y que “haya sido solamente un desliz del ministro y que el presidente Kast cumpla su palabra”.