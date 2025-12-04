Jefe de campaña se distancia de Kast y asegura que no implementarán cambios a Ley 40 Horas

Martín Arrau dejó en claro que “no está dentro del plan de gobierno” realizar cambios a la norma legal.

Martín Arrau, jefe de campaña de José Antonio Kast, tomó distancia de la postura que dejó ver el propio candidato y aseguró que en su eventual gobierno no se implementarán cambios o se dejará sin efecto la Ley 40 Horas.

Las dudas surgieron en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), donde a Kast se le preguntó sobre si revisaría la norma legal que busca reducir la jornada laboral, de manera progresiva, de 45 a 40 horas.

Ante esto, el abanderado republicano se limitó a precisar que “solo le podría decir que vea cómo la votamos, en contra”.

Frente a esta inquietud, el jefe de campaña de Kast indicó a T13 que “eso ya es ley. Nosotros lo hemos dicho fuerte y claro, vamos a entrar desde el día uno enfocados en dar seguridad, crecimiento económico y empleo”.

“Efectivamente era un proyecto que a nosotros no nos gustaba porque iba a tener efecto en el desempleo, tal como ha pasado con ese y con otros proyectos que se aprobaron, y nosotros también hemos sido claros en decir que no vamos a entrar a pasar máquina en otros“, aseveró Martín Arrau.

En esta línea, Arrau apuntó que para modificar la Ley 40 Horas se “requiere mayorías parlamentarias, reabrir temas y el foco está en otra cosa que son las medidas que están dentro del gobierno de emergencia que hemos planteado”.

