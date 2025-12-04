Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Política

Jefe de campaña se distancia de Kast y asegura que no implementarán cambios a Ley 40 Horas

Martín Arrau dejó en claro que “no está dentro del plan de gobierno” realizar cambios a la norma legal.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

Martín Arrau, jefe de campaña de José Antonio Kast, tomó distancia de la postura que dejó ver el propio candidato y aseguró que en su eventual gobierno no se implementarán cambios o se dejará sin efecto la Ley 40 Horas.

Las dudas surgieron en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), donde a Kast se le preguntó sobre si revisaría la norma legal que busca reducir la jornada laboral, de manera progresiva, de 45 a 40 horas.

Ante esto, el abanderado republicano se limitó a precisar que “solo le podría decir que vea cómo la votamos, en contra”.

Frente a esta inquietud, el jefe de campaña de Kast indicó a T13 que “eso ya es ley. Nosotros lo hemos dicho fuerte y claro, vamos a entrar desde el día uno enfocados en dar seguridad, crecimiento económico y empleo”.

“Efectivamente era un proyecto que a nosotros no nos gustaba porque iba a tener efecto en el desempleo, tal como ha pasado con ese y con otros proyectos que se aprobaron, y nosotros también hemos sido claros en decir que no vamos a entrar a pasar máquina en otros“, aseveró Martín Arrau.

En esta línea, Arrau apuntó que para modificar la Ley 40 Horas se “requiere mayorías parlamentarias, reabrir temas y el foco está en otra cosa que son las medidas que están dentro del gobierno de emergencia que hemos planteado”.

Junto con ello, dejó en claro que “no está dentro del plan de gobierno” realizar cambios a la norma legal.

Notas relacionadas

Vuélveme a querer
Opinión

Vuélveme a querer

El extraño caso de Cristian Castro es, finalmente, el de un artista que perdió el centro, vagó por los bordes y regresó sin pedir permiso. No volvió a través de un hit nuevo ni de una estrategia de marketing: lo hizo mediante algo más simple y más raro -una autenticidad torpe, luminosa e irresistible, respaldada por una carrera que, vista desde hoy, nunca dejó de importar.

Foto del Columnista Mauricio Jürgensen Mauricio Jürgensen