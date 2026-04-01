Segundo mes en rojo: qué influyó en la negativa cifra que arrojó la actividad económica en febrero

Si en enero los números fueron -0,1%, en el segundo mes del año cayó a 0,3% en comparación con igual mes del año anterior.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por segundo mes consecutivo, la actividad económica registró cifras negativas puesto que mientras en enero fue de -0,1%, en febrero cayó 0,3% en comparación con igual mes del año anterior.

Según detalló el Banco Central, en el Imacec del segundo mes de este 2026, “la serie desestacionalizada disminuyó 0,3% respecto del mes precedente y creció 0,6% en doce meses“. Además, recordaron que se registraron la misma cantidad de días hábiles que febrero de 2025.

La actividad económica de febrero y su cifra en rojo se explica por “la caída de la producción de bienes, lo que fue en parte compensado por el desempeño de los servicios. En tanto, la disminución del Imacec en términos desestacionalizados fue incidida por el comercio y la industria”.

La actividad económica en detalle

Con respecto a la producción de bienes, cayó 3,7% en términos anuales debido a una menor producción de la fruticultura y la pesca extractiva, mientras que en la industria se registró una disminución en la elaboración de productos pesqueros. En tanto, la minería presentó un crecimiento de 1,0%, impulsado por una mayor extracción de litio y oro, y compensado en parte por una menor producción de cobre.

El comercio, por otro lado, tuvo una variación de 0,2% en términos anuales, que se explicó por el aumento del comercio minorista y automotor, “lo que fue en parte compensado por la caída del comercio mayorista”.

“En el primero destacaron las ventas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online. En tanto, el comercio automotor registró un aumento en los servicios de mantenciones y en las ventas de vehículos. Por su parte, la caída del comercio mayorista fue incidida por menores ventas de alimentos, en particular, de las exportadoras de frutas”, explicaron.

Por último, los servicios aumentaron 1,6% en términos anuales, el que se explicó, principalmente, por el desempeño de los servicios personales, sobre todo de salud. Los servicios empresariales también contribuyeron al crecimiento de la agrupación, aunque en menor medida.