Oposición fija expectativas para la Cuenta Pública: pide autocrítica de Kast, ajustar megarreforma y acelerar Sala Cuna Universal

A tres días del discurso presidencial ante el Congreso, parlamentarios del Frente Amplio, PPD y el PS elevan la presión sobre La Moneda con un listado de exigencias que va desde la corrección de la política de combustibles hasta el destino de la reforma estrella del gobierno.

A tres días de que el presidente José Antonio Kast se presente ante el Congreso pleno para su primera Cuenta Pública, la oposición ya elevó el tono de cara al primer hito discursivo del mandatario.

Dirigentes del Frente Amplio (FA), del Partido por la Democracia (PPD) y del Partido Socialista (PS) salieron a fijar las condiciones que esperan ver traducidas en anuncios concretos este próximo lunes 1 de junio en Valparaíso.

El emplazamiento más duro llegó desde el PPD, donde el jefe de la bancada de diputados, Raúl Soto, emplazó al mandatario a tener autocrítica en torno a los primeros meses de su mandato.

“Lo que esperamos es que el Presidente Kast tenga autocrítica y reconozca sus errores”, sostuvo el próximo presidente del PPD.

En esa línea, el diputado enlistó una serie de medidas que, a su juicio, el mandatario debería anunciar: corregir el rumbo de la megarreforma, revertir la decisión de desactivar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), poner freno a los recortes en salud y educación, y presentar un plan de seguridad que hasta ahora, según el diputado, brilla por su ausencia.

Quien también salió a emplazar al mandatario previo a su alocución fue la presidenta del PS y senadora, Paulina Vodanovic. La timonel socialista preguntó: “¿El Presidente nos dirá metáforas, hipérboles o la verdad de lo que quiere para Chile?” y exigió modificar el rumbo de la megarreforma.

“Aquí todos los parlamentarios y todos los partidos políticos representamos las sensibilidades de la ciudadanía. Algunos partidos le gustarán más o le gustarán menos al Gobierno, pero ese es el problema del Gobierno. Lo que tiene que hacer el gobierno es respetar la democracia. Y la democracia puso 155 parlamentarios en la Cámara de Diputados y 50 senadores y senadoras. En el Senado todos tienen que conversar y con todos tienen que buscar lo que sea mejor para Chile”, dijo la senadora en vistas a la Cuenta Pública.

Desde el FA, la jefa de bancada, Carolina Tello, se sumó a la solicitud del oficialismo y apuntó a la necesidad de tener claridad en torno al proyecto de Sala Cuna Universal.

“Uno de los anuncios que esperamos escuchar tiene que ver, por cierto, con la Sala Cuna para Chile. Este es un proyecto fundamental para avanzar en igualdad de oportunidades, fortalecer la autonomía económica de las mujeres y entregar apoyo a las familias”, dijo la diputada.

Y sentenció: “La Sala Cuna no puede seguir siendo una promesa pendiente, y esperamos que en esta cuenta pública se esté a la altura de esta demanda y que se traduzca en anuncios concretos que permitan avanzar en realidades de manera decidida en una política pública que Chile necesita y clama con urgencia”.