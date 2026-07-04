Briones y el fantasma de la recesión: descarta el diagnóstico, aunque la definición quedó en manos del Imacec de junio

El exministro de Hacienda sostuvo que la recesión exige dos trimestres consecutivos de caída del PIB y que la definición depende de las cifras de junio. El Banco Central ya reportó cinco meses seguidos de Imacec negativo, algo que no ocurría en un arranque de año desde 2009.

A tres días de que el Banco Central informara la quinta caída consecutiva del Imacec, el exministro de Hacienda Ignacio Briones salió a enfriar el diagnóstico más temido. A su juicio, Chile no está técnicamente en recesión, aunque el veredicto final dependerá de las cifras de junio.

En entrevista con Meganoticias, el economista recordó que la definición convencional de recesión técnica exige dos trimestres consecutivos de contracción del Producto Interno Bruto, un umbral que el país aún no cruza.

El primer trimestre ya cerró en negativo, por lo que la confirmación —o el descarte— del escenario quedó anclada al desempeño de la actividad en junio, que completará el registro del segundo trimestre.

Briones, en todo caso, no relativizó el deterioro. Reconoció que el año tuvo un arranque “naturalmente muy malo”, con cinco meses de números negativos en la comparación interanual, y desplazó la discusión hacia un problema que considera más profundo que la etiqueta técnica: el estancamiento del crecimiento chileno, atascado —dijo— en “un mediocre 2%” desde hace más de una década, un ritmo que calificó de insuficiente.

El dato que falta

El Imacec de mayo retrocedió 0,9% respecto del mismo mes del año anterior, con lo que se completaron los primeros cinco meses del año en terreno negativo, algo que no ocurría desde 2009, tras la crisis subprime.

El principal determinante fue la minería, cuya producción cayó 11,6% interanual arrastrada por el cobre.

El mismo indicador entrega el matiz que respalda la cautela de Briones, ya que el Imacec no minero creció 0,7%, señal de que la contracción está concentrada sectorialmente y no configura, por ahora, un desplome generalizado.

Las proyecciones, sin embargo, se han movido en una sola dirección. En el IPoM de junio, el Banco Central recortó su rango de crecimiento del PIB para el año desde 1,5%-2,5% a 1%-1,75%, y los expertos asignan altas probabilidades a una nueva contracción en el trimestre abril-junio, el escenario que activaría formalmente la recesión técnica.

Al cuadro se sumó la tasa de desocupación de 9,4% en el trimestre marzo-mayo, la más alta en cinco años.